Milli Piyango yılbaşı çekilişi için artık son günler. Birçok kişi biletlerini aldı ve bu geceyi bekliyor. Çekiliş 31 Aralık Cuma gecesi gerçekleştirilecek. Yılbaşı çekilişinde toplam 670 milyon 760 bin TL değerinde ikramiye dağıtılacak. Vatandaşlar çekiliş sonrasında sonuçları nereden öğreneceklerini merak ediyorlar. İşte Milli Piyango bilet sorgulama | 31 Aralık 2022 Milli Piyango Yılbaşı çekilişi sonuçları...

MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULAMA

31 Aralık Cuma gecesi Milli Piyango yılbaşı çekilişi gerçekleştirilecek. Saatler 17.00'yi gösterdiğinde çekiliş başlayacak. Saat 17.00'de 12.000 TL ve 12.000.000 TL kazanan numaralar için çekiliş yapılacak. Saat 18.30'da 6.000 TL kazanan numaralar için, 20.30'da ise 240 TL ve 2.000 TL kazanan numaralar için çekiliş yapılacak. Amorti ve 120.000.000 TL büyük ikramiye kazanan numaralar ise saatler 23.00'ü gösterdiğinde belli olacak.

Yılbaşı çekilişi gecesinde 670 milyon 760 bin TL'lik toplam ikramiye dağıtılacak. Yılbaşı bileti alan kişiler amorti sonuçları dahil tüm sonuçları www.millipiyangoonline.com'dan öğrenebilecekler.

2022 YILI BÜYÜK İKRAMİYESİ NE KADAR?

2022 Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi büyük ikramiyesi 120 milyon Türk Lirası.

MİLLİ PİYANGO BİLET FİYATLARI

Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları şu şekilde sınıflandırıldı. Tam Bilet 120 TL, yarım bilet 60 TL ve çeyrek bilet 30 TL olarak belirlendi. Vatandaşlar yılbaşı biletlerini bayilerden ve "millipiyangoonline.com" internet sitesi üzerinden alabiliyorlar.