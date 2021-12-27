Yılbaşı gelirken, parayı, aşkı ve huzuru da beraberinde getirdi. Peki, paradan umudu olanların bu sene yüzü gülecek mi? Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişine ilişkin şansını deneyen vatandaşlar yeni yılda "Milli Piyango yılbaşı tam liste 2022 | 2022 Milli piyango kazanan numaralar, sayılar neler?" konu ve soru başlıklarına göz atıyor. İşte detaylar...

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI TAM LİSTE 2022 | 2022 MİLLİ PİYANGO KAZANAN NUMARALAR, SAYILAR NELER?

Milli Piyango 2022 Yılbaşı Özel Çekilişi gerçekleşmesinin ardından kazanan numaralar siz okuyucularımızla paylaşılacaktır. 2022 yılı için henüz gerçekleştirilmeyen Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişine katılım gösteren vatandaşlar, güncel bir şekilde, anlık numaralara bolgegundem.com sitesinden ulaşabilecekler.

MİLLİ PİYANGO BİLET FİYATLARI

Milli Piyango İdaresinin 2022 yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye 120 milyon TL olarak belirlendi. Bu kapsamda yılbaşı bileti almak isteyenler için çeyrek bilet 30 TL, yarım bilet 60 TL, tam bilet ise 120 TL olarak belirlendi.

Çeyrek bilet: 30 TL

Yarım bilet: 60 TL

Tam bilet: 120 TL

Milli Piyango çekilişinde toplamda 670 milyon 760 bin TL ikramiye dağıtılacak.

Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi İkramiye tablosu aşağıdaki gibi olacaktır;

İkramiye Adedi İkramiye miktarı (TL) İkramiye tutarı (TL) 1 120,000,000 120,000,000 2 12,000,000 24,000,000 10 1,200,000 12,000,000 40 120,000 4,800,000 100 12,000 1,200,000 200 6,000 1,200,000 1,000 2,000 2,000,000 10,000 1,000 10,000,000 40,000 500 20,000,000 200,000 300 60,000,000 700,000 240 168,000,000 2,000,000 120 240,000,000 63 Tes. İkr. 120,000 7,560,000 2,951,416 670,760,000

MİLLİ PİYANGO KURALLARI

Milli Piyango’da; tam bilet, yarım bilet ve çeyrek bilet olmak üzere üç bilet çeşidi bulunur. Her biletin fiyatı ve kazandırma oranı farklıdır. Her ikramiye kategorisinde, kategorinin kazanan numaralarından birine eşit olan tüm numaralar ilgili kategorinin ikramiyesini kazanır.

Kazanan sıralı numara tam bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin tamamını kazanır. Yarım bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca yarısını kazanır; kazanan sıralı numara çeyrek bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca çeyreğini (dörtte birini) kazanır.

Milli Piyango büyük ikramiyesi çekilişten önce belli oluyor. Sadece son sayıyı bilsen bile amorti kazanmış oluyorsun! Büyük ikramiyeyi kazanan numaran yalnızca tek bir rakamla farklı olan bir biletin varsa da üzülme, teselli ikramiyesi kazanacaksın.

Milli Piyango çekilişleri canlı yayında yapılır ve kazanan numaralar birkaç küre içerisinden rastgele çekilir ve 18 yaşından büyük olan herkes, bilet satın alarak Milli Piyango oynayabilir.