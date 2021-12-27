Arka Sokaklar bugün neden yok 31 Aralık 2021 Cuma ? Arka Sokaklar dizisi bu hafta yok mu, var mı? Yeni bölüm ne zaman oynuyor?MHP lideri Devlet Bahçeli'den yeni yıl mesajı! Türkiye’nin gelişmiş bir ülke olacağına da yürekten inanıyorumCengiz Ünder'e sürpriz teklif! Transferin gerçekleşmesi an meselesi!Bu hafta Aşk Mantık İntikam var mı, yok mu? Aşk Mantık İntikam hangi gün?Aşk Mantık İntikam bugün neden yok 31 Aralık 2021 Cuma ? Aşk Mantık İntikam dizisi yeni bölüm ne zaman? Hangi gün oynuyor?2022 Milli Piyango yılbaşı çekilişi canlı izle, canlı yayın | MP TV, Kanal D canlı yayın izle linkiMilli Piyango yılbaşı tam liste 2022 | 2022 Milli piyango kazanan numaralar, sayılar neler?2022 Ankara Bilim Üni. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 20951001331 Aralık Mekke'nin fethi ile ilgili sözler, ayetler | Mekke'nin fethi kutlama mesajları, resimli, sözlü, görsel 2022Murat Yıldırım'ın eşi İman Elbani kimdir, nereli, kaç yaşında?
İstanbul9 °C
  1. HABERLER
  2. HAYAT VE YAŞAM
  3. Milli Piyango yılbaşı tam liste 2022 | 2022 Milli piyango kazanan numaralar, sayılar neler?

Milli Piyango yılbaşı tam liste 2022 | 2022 Milli piyango kazanan numaralar, sayılar neler?

Milli Piyango Yılbaşı özel çekilişine dair çeşitli konular vatandaşın gündeminde yer alıyor. Haberimizde "Milli Piyango yılbaşı tam liste 2022 | 2022 Milli piyango kazanan numaralar, sayılar neler?" konu ve soru başlıklarına yer verdik.

Milli Piyango yılbaşı tam liste 2022 | 2022 Milli piyango kazanan numaralar, sayılar neler?

Yılbaşı gelirken, parayı, aşkı ve huzuru da beraberinde getirdi. Peki, paradan umudu olanların bu sene yüzü gülecek mi? Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişine ilişkin şansını deneyen vatandaşlar yeni yılda "Milli Piyango yılbaşı tam liste 2022 | 2022 Milli piyango kazanan numaralar, sayılar neler?" konu ve soru başlıklarına göz atıyor. İşte detaylar...

Milli Piyango yılbaşı tam liste 2022 | Milli piyango kazanan numaralar, sayılar neler?

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI TAM LİSTE 2022 | 2022 MİLLİ PİYANGO KAZANAN NUMARALAR, SAYILAR NELER?

Milli Piyango 2022 Yılbaşı Özel Çekilişi gerçekleşmesinin ardından kazanan numaralar siz okuyucularımızla paylaşılacaktır. 2022 yılı için henüz gerçekleştirilmeyen Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişine katılım gösteren vatandaşlar, güncel bir şekilde, anlık numaralara bolgegundem.com sitesinden ulaşabilecekler.

Milli Piyango yılbaşı tam liste 2022 | Milli piyango kazanan numaralar, sayılar neler?

MİLLİ PİYANGO BİLET FİYATLARI

Milli Piyango İdaresinin 2022 yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye 120 milyon TL olarak belirlendi. Bu kapsamda yılbaşı bileti almak isteyenler için çeyrek bilet 30 TL, yarım bilet 60 TL, tam bilet ise 120 TL olarak belirlendi. 

Çeyrek bilet: 30 TL

Yarım bilet: 60 TL

Tam bilet: 120 TL

Milli Piyango çekilişinde toplamda 670 milyon 760 bin TL ikramiye dağıtılacak. 

Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi İkramiye tablosu aşağıdaki gibi olacaktır;

İkramiye Adedi

İkramiye miktarı (TL)

İkramiye tutarı (TL)

1

120,000,000

120,000,000

2

12,000,000

24,000,000

10

1,200,000

12,000,000

40

120,000

4,800,000

100

12,000

1,200,000

200

6,000

1,200,000

1,000

2,000

2,000,000

10,000

1,000

10,000,000

40,000

500

20,000,000

200,000

300

60,000,000

700,000

240

168,000,000

2,000,000

120

240,000,000

63 Tes. İkr.

120,000

7,560,000

2,951,416

 

670,760,000

Milli Piyango yılbaşı tam liste 2022 | Milli piyango kazanan numaralar, sayılar neler?

MİLLİ PİYANGO KURALLARI 

Milli Piyango’da; tam bilet, yarım bilet ve çeyrek bilet olmak üzere üç bilet çeşidi bulunur. Her biletin fiyatı ve kazandırma oranı farklıdır. Her ikramiye kategorisinde, kategorinin kazanan numaralarından birine eşit olan tüm numaralar ilgili kategorinin ikramiyesini kazanır.

Kazanan sıralı numara tam bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin tamamını kazanır. Yarım bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca yarısını kazanır; kazanan sıralı numara çeyrek bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca çeyreğini (dörtte birini) kazanır.

Milli Piyango büyük ikramiyesi çekilişten önce belli oluyor. Sadece son sayıyı bilsen bile amorti kazanmış oluyorsun! Büyük ikramiyeyi kazanan numaran yalnızca tek bir rakamla farklı olan bir biletin varsa da üzülme, teselli ikramiyesi kazanacaksın.

Milli Piyango çekilişleri canlı yayında yapılır ve kazanan numaralar birkaç küre içerisinden rastgele çekilir ve 18 yaşından büyük olan herkes, bilet satın alarak Milli Piyango oynayabilir. 

Milli Piyango yılbaşı tam liste 2022 | Milli piyango kazanan numaralar, sayılar neler?

Bölge Gündem
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
68
101
20
10
11
12
13
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT