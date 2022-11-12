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Milli Piyango yılbaşı çekilişinin büyük ikramiyesi belirlendi! Çeyrek, yarım, tam bilet fiyatları belli oldu
Milli Piyango'nun yılbaşı çekilişinin büyük ikramiyesi belirlendi. Bu sene dağıtılacak toplam ikramiye tutarı ise 1 milyar 395 milyon 900 bin TL olarak açıklandı.
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Milli Piyango yılbaşı çekilişinin büyük ikramiyesi belirlendi! Çeyrek, yarım, tam bilet fiyatları belli oldu
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