Milli Piyango yılbaşı çekilişinin büyük ikramiyesi belirlendi! Çeyrek, yarım, tam bilet fiyatları belli oldu

Milli Piyango'nun yılbaşı çekilişinin büyük ikramiyesi belirlendi. Bu sene dağıtılacak toplam ikramiye tutarı ise 1 milyar 395 milyon 900 bin TL olarak açıklandı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Milli Piyango yılbaşı çekilişinin büyük ikramiyesi belirlendi! Çeyrek, yarım, tam bilet fiyatları belli oldu 1

Vatandaşların her yıl umutla beklediği Milli Piyango yılbaşı çekilişine az bir süre kala, heyecan üst düzeye çıkarken 2023 yılının büyük ikramiyesi ve bilet fiyatları da belli oldu.

Bu yıl çeyrek biletin fiyatı 50 TL, yarım biletin fiyatı 100, tam biletin fiyatı ise 200 TL olarak belirlendi. Vatandaşlar biletleri gezici bayi ve sabit bayilerin yanı sıra online olarak www.millipiyangoonline.com adresinden, Milli Piyango Şans Oyunları uygulamasından ve sabit bayilerdeki oyun terminallerinden dijital bilet olarak alabilecek.

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