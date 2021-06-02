Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katıldı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılarak konuşmalarında, "Türkiye'nin NATO'ya katkıları üzerinde durdu. DEAŞ, PKK/PYD terör örgütlerine karşın Türkiye'nin mücadelesini yürüttüğünü vurguladı."

NATO Savunma Bakanları Toplantısı, müttefik 30 devletin savunma bakanlarının video konferans katılımı ile tek oturum şeklinde gerçekleştirildi. 14 Haziran'da yapılacak olan NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne hazırlık kapsamında yapılan bu toplantıda "NATO'nun 2030 sonrası nasıl politikalar izleyeceği konusu ve Afganistan'da yaşanan gelişmeler" ele alındı.

TOPLANTIYA DAİR AÇIKLAMALAR

Milli Savunma Bakanı Akar, toplantıya dair şu açıklamalarda bulundu:

"Toplantı da Türkiye'nin NATO'ya katkıları vurgulandı ve Türkiye'nin DEAŞ, PKK/PYD terör örgütlerine karşı mücadele verdiği belirtildi. Bu yıl içinde bir kriz durumunda NATO’nun hazır kuvvet (VJTF) sorumluluğunun Türkiye’de olduğu ve Türkiye’nin her zaman olduğu gibi STEADFAST DEFENDER-21 NATO tatbikatında da üzerine düşen sorumluluğu başarıyla yerine getirdiği aktarıldı. Mevcut katkılara ek olarak bölgesel güvenliğin sağlanması açısında kara, deniz ve havadan gerekli uçuşların yapıldığı da bildirildi."

Afganistan'daki gelişmelere yönelik Akar açıklamalarında;

"NATO ve müttefiklerinin desteğinin devam etmesi gerektiği, aksi taktirde bölgedeki kazanımların boşa gideceği ve bu nedenle barış sürecinde Türkiye'nin üstüne düşen sorumlulukları yerine getireceği," ifadelerine yer verdi.