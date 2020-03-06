Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve komutanlar Suriye sınırının sıfır noktasında!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Orgeneral Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile birlikte Hatay'a geldi.

Bakan Akar ile komutanlar ile Suriye sınırının sıfır noktasındaki birliklerde incelemeler yaptı.

Bakan Akar ve komutanlar, daha sonra İdlib'deki faaliyetlerin sevk ve idare edildiği 2. Ordu Taktik Komuta Yeri'ne geçti.

Bakan Akar ve komutanların, 2. Ordu Taktik Komuta Yeri'ndeki çalışmaları devam ediyor.





