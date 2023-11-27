Milli Savunma bakanlığı acı haberi duyurdu! Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde 3 askerimiz şehit oldu

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde 2 askerin şehit olduğunu, 3 askerin de yaralandığını açıkladı.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI ACI HABERİ DUYURDU

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan saldırı sonucu kahraman silah arkadaşlarımız Piyade Astsubay Üstçavuş Necdet Çalış ve Piyade Sözleşmeli Er Emrah Gündüz şehit olmuş, iki kahraman silah arkadaşımız yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilmişlerdir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimize acil şifalar dileriz" ifadelerine yer verdi.

MİLLİ SAVUNMA BAKANI GÜLER'DEN TAZİYE MESAJI

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde şehit olan askerler için başsağlığı mesajı yayımladı. Güler mesajında, "Kahraman silah arkadaşlarımız 26 Kasım 2023 tarihinde şehit olmuşlardır. Kahraman şehitlerimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailelerine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" dedi

ACI HABER ADANA'DAKİ BABA EVİNE ULAŞTI

Kuzey Irak’ta teröristlerle yaşanan çatışma sonrası şehit düşen Astsubay Üsçavuş Nejdet Çalış’ın acı haberi Adana’daki baba evine ulaştı.

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Isparta’da görevli Astsubay Üsçavuş Nejdet Çalış, geçici görevle Kuzey Irak’a gitti. Kuzey Irak’ta teröristlerle girilen çatışma sonrasında Çalış, şehit düştü. Çalış’ın 3 ay önce evlendiği ve eşi Pınar Çalış’ın 1 aylık hamile olduğu öğrenildi.

Adana’nın Ceyhan ilçesine bağlı Toktamış Mahallesi’nde yaşayan şehidin babası İsa Çalış ve annesi Sahra Çalış’a askeri yetkililer tarafından şehadet haberi verildi. Acı haberin verilmesi üzerine anne Sahra Çalış gözyaşlarına boğuldu. Şehidin baba ocağına Türk bayrağı asıldı.

Şehit Nejdet Çalış’ın 3 kardeşinin daha asker olduğu öğrenildi.

Bölgede operasyonlar devam etmektedir.