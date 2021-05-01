Milli Savunma Bakanlığı acı haberi duyurdu: Piyade Uzman Çavuş Ahmet Asan şehit oldu!

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı yetkililerinin sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Hakkâri’de görev yapan Kütahyalı Piyade Uzman Çavuş Ahmet Asan'ın şehit olduğu bilgisi verildi.

Twitter'dan yapılan paylaşımda, "Pençe-Yıldırım Harekâtı bölgesinde bir üs bölgemize terör örgütü tarafından yapılan roket saldırısında bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur.

Kahraman silah arkadaşımız, 1 Mayıs 2021 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." ifadelerine yer verildi.

Şehit Uzman Çavuş Ahmet Asan’ın Emet ilçesi nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi.

Irak’ın kuzeyinde icra edilen Pençe-Yıldırım Harekatı’nda ağır yaralanan Kütahyalı uzman çavuş Ahmet Asan, tedavi gördüğü hastanede şehit düştü.

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ekipleri ile askeri yetkililer Asan’ın şehit olduğu haberini Emet’teki ailesine bildirdi.