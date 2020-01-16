Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! 3 askerimiz şehit düştü

Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle:

Barış Pınarı Harekât Bölgesinde, 16 Ocak 2020 tarihinde yol kontrolü sırasında meydana gelen bombalı araç saldırısı sonucunda üç kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur.

ŞEHİT HABERİ ŞANLIURFA'YA ULAŞTI

Suriye’nin Telabyad kentinde bomba yüklü aracın patlaması sonucu şehit olan Uzman Onbaşı Mustafa Alpaklı’nın şehadet haberi ailesine verildi.

Suriye’nin Telabyad kentinin güneyindeki Suluk kasabasında bomba yüklü aracın patlaması sonucu Şanlıurfa nüfusuna kayıtlı Uzman Onbaşı Mustafa Alpaklı şehit oldu. Yetkililer, gece saatlerinde şehidin baba evinin bulunduğu Eyyübiye ilçesine bağlı kırsal Salman Mahallesi’ne giderek aileye acı haberi verdi. İlçe Kaymakamı Metin Esen acılı baba Ali Alpaklı’nın yanında oturarak yalnız bırakmadı. Haberi alan anne Aysel Alpaklı ise gözyaşlarına boğulurken şehidin baba evine Türk bayrağı asıldı. Bir ay önce evlendiği öğrenilen şehidin, 7 de kardeşi bulunuyor.

ŞEHİT ATEŞİ TOKAT'A DÜŞTÜ

Suriye'nin Telabyad ilçesinde, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde yol kontrolü sırasında teröristlerce düzenlenen bombalı araç saldırısında şehit düşen 3 askerden biri olan Piyade Teğmen Sinan Bilir’in (29) acı haberi Tokat’ta oturan ailesine ulaştı.

Suriye’nin Telabyad ilçesinde Saluk Atik köyünde, yol kontrolü sırasında teröristlerce düzenlenen bombalı araç saldırısında Piyade Teğmen Sinan Bilir şehit oldu. Şehidin acı haberi Tokat’ta oturan ailesine ulaştı. Nevriye ve Bahattin Bilir çiftinin 4 çocuğundan biri olan Şehit Teğmen Sinan Bilir’in ailesine acı haberi askeri yetkililer, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mahmut Özdemir ve İl Müftüsü Ömer Faruk Bilgili tarafından verildi.

Acı haberi alan şehidin eşi Sibel Bilir (25), annesi Nevriye Bilir (55) ve kardeşleri Aşkın (12) ve Ahmet Bilir (30) büyük üzüntü yaşadı. Haberin duyulmasının ardından çok sayıda kişi, taziye için şehidin evine akın etti. Şehidin baba ocağına Türk bayrakları asıldı. Şehit Teğmen Sinan Bilir’in geçen yıl ağustos ayında babasını kaybettiği, 2 ay önce ise mevlit için Tokat’a geldiği öğrenildi. Şehit Piyade Teğmen Sinan Bilir'in cenazesi yarın kent meydanında düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek.

ESKİŞEHİR ŞEHİDİNİN BABASI ACI HABER SONRASI BAYGINLIK GEÇİRDİ

Suriye'nin Tel Abyad ilçesinde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda şehit olan askerlerden evli ve 2 çocuk babası Piyade Binbaşı Şevket Tombul'un Eskişehir'de yaşayan ailesine acı haber verildi. Oğlunun şehit olduğunu öğrenen Necdet Tombul, baygınlık geçirerek ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından düzenlenen Barış Pınarı Harekatı ile terör unsurlarından temizlenen Suriye’nin Tel Abyad ilçesinde yol kontrolü sırasında teröristlerce bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda Eskişehirli Piyade Binbaşı Şevket Tombul, beraberinde iki askerle birlikte şehit oldu. Evli ve 2 çocuk babası Şevket Tombul'un şehit olduğu haberi, askeri yetkililer tarafından Odunpazarı ilçesine bağlı Erenköy Mahallesi Aklar Sokak'ta oturan Şehnaz-Necdet Tombul çiftine verildi. Baba Necdet Tombul acı haberi alında baygınlık geçirdi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan şehit babası Necdet Tombul, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Anne Şehnaz Tombul da oğlunun şehit haberiyle gözyaşlarına boğldu.

Ailenin 3 çocuğundan biri olan Piyade Binbaşı Şevket Tombul’un eşi Aslıhan Tombul’un Ankara’da olduğu öğrenildi. Şehit haberinin ardından Şevket Tombul’un ailesinin yaşadığı ev ve sokağa Türk bayrakları asıldı. Acı haberin ardından akrabaları ve komşuları, Tombul ailesine taziyeye geldi. Şehit Binbaşı Şevket Tombul'un nerede toprağa verileceği konusunda henüz bir açıklama yapılmadı.