Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: 5 terörist etkisiz hale getirildi! "Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde..."

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medyadan paylaşım yaparak 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. MSB: "Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde..." ifadesini kullandı.

Melahat Ersoy
Editör
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Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: 5 terörist etkisiz hale getirildi! "Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde..."

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Twitter'dan dikkat çeken açıklamalarda bulundu. MSB, 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıklayarak, Mehmetçiğin nefesinin teröristlerin ensesinde olduğunu belirtti.

Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: 5 terörist etkisiz hale getirildi! Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde...

5 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

MSB'nin paylaşımında şu ifadeler yer aldı: "Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde! Irak’ın kuzeyindeki Gara ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 5 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi. Terörle ve teröristle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürecek!"

Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: 5 terörist etkisiz hale getirildi! Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde...

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