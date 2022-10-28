Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: 5 terörist etkisiz hale getirildi! "Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde..."

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Twitter'dan dikkat çeken açıklamalarda bulundu. MSB, 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıklayarak, Mehmetçiğin nefesinin teröristlerin ensesinde olduğunu belirtti.
5 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
MSB'nin paylaşımında şu ifadeler yer aldı: "Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde! Irak’ın kuzeyindeki Gara ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 5 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi. Terörle ve teröristle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürecek!"
Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 28, 2022
Irak’ın kuzeyindeki Gara ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 5 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi.
Terörle ve teröristle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürecek!#MSB pic.twitter.com/btOoJG5RM8