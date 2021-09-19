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Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: Barış Pınarı bölgesinde 10 terörist etkisiz hale getirildi!

Barış Pınarı bölgesinde askerlerimizin teröristleri uzak tutmaya yönelik mücadelesi sürerken, bölgede bulunan teröristlere de ağır darbeler verilmeye devam ediliyor. MSB tarafından yapılan açıklamada 10 teröristin daha etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: Barış Pınarı bölgesinde 10 terörist etkisiz hale getirildi!

Barış Pınarı bölgesinde askerlerimizin teröristleri temizlemek için çalışmaları tüm hızıyla devam ederken her geçen gün de sevindirici haberler gelmeye devam ediyor. Suriye'nin kuzeyindeki teröristlere adeta nefes aldırmayan askerlerimiz, Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan teröristlere de misliyle cevap veriyor. Bu kapsamda Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre 10 terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada:

"Kahraman Komandolarımız, Suriye'nin kuzeyindeki teröristlere darbe vurmaya devam ediyor. Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı girişiminde bulunan teröristlere misliyle karşılık veren Kahraman Mehmetçik, bölgede 10 PKK/YPG'li teröristi daha etkisiz hâle getirdi." ifadelerine yer verildi.

 

 

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