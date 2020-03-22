Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: Hakurk'ta 5 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Irak'ın Hakurk bölgesindeki 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirldiği belirtildi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklaması şu şekilde:

Irak'ın Hakurk bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu PKK'lı 5 terörist, hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan paylaşım:

Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 5 PKK'lı terörist, düzenlenen hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız tüm hızıyla devam ediyor.#MSB #TSK pic.twitter.com/Iz1IfPgVkZ