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  3. Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: Hakurk'ta 5 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: Hakurk'ta 5 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Irak'ın Hakurk bölgesinde 5 PKK'lı teröristin hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: Hakurk'ta 5 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Irak'ın Hakurk bölgesindeki 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirldiği belirtildi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklaması şu şekilde:

Irak'ın Hakurk bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu PKK'lı 5 terörist, hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan paylaşım:




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