Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: Hakurk'ta 5 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Irak'ın Hakurk bölgesinde 5 PKK'lı teröristin hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Irak'ın Hakurk bölgesindeki 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirldiği belirtildi.
Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklaması şu şekilde:
Irak'ın Hakurk bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu PKK'lı 5 terörist, hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan paylaşım:
Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 5 PKK'lı terörist, düzenlenen hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız tüm hızıyla devam ediyor.#MSB #TSK pic.twitter.com/Iz1IfPgVkZ— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 22, 2020
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