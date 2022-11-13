Milli Savunma Bakanlığı'ndan alınan bilgiye göre, TSK tarafından Irak'ın kuzeyindeki terörist hedeflere yönelik sürdürülen Pençe-Kilit Operasyonu ile teröre ağır bir darbe indirildi. Operasyonda bugüne kadar 455 terörist etkisiz hale getirildi, 557 mağara/sığınak imha edildi.
Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! Terör örgütüne ağır darbe!
Milli Savunma Bakanlığı Pençe- Kilit operasyonlarına ilişkin terör örgütlerine yönelik yapılan darbelerin bilançosunu açıkladı.
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