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  3. Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! Türk jetleri terör yuvalarını vurdu

Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! Türk jetleri terör yuvalarını vurdu

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait iki F-16 uçağımız, Irak’ın kuzeyi Avaşin-Basyan bölgesinde tespit edilen terör yuvalarını imha etmiştir." denildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Irak’ın kuzeyi Avaşin-Basyan bölgesinde tespit edilen terör yuvalarının Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait iki F-16 uçaklarıyla imha edildiği belirtildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

"Göklerin Kartalları her daim görevinin başında...

Terörle Mücadele Harekâtı kapsamında, 02 Temmuz 2020'de, Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait iki F-16 uçağımız, Irak’ın kuzeyi Avaşin-Basyan bölgesinde tespit edilen terör yuvalarını imha etmiştir. Görev başarıyla tamamlanmıştır."

Milli Savunma Bakanlığı'nın paylaşımı:

Berkem Temizel
Gece Editörü


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