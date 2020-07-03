Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! Türk jetleri terör yuvalarını vurdu
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait iki F-16 uçağımız, Irak’ın kuzeyi Avaşin-Basyan bölgesinde tespit edilen terör yuvalarını imha etmiştir." denildi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Irak’ın kuzeyi Avaşin-Basyan bölgesinde tespit edilen terör yuvalarının Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait iki F-16 uçaklarıyla imha edildiği belirtildi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde:
"Göklerin Kartalları her daim görevinin başında...
Terörle Mücadele Harekâtı kapsamında, 02 Temmuz 2020'de, Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait iki F-16 uçağımız, Irak’ın kuzeyi Avaşin-Basyan bölgesinde tespit edilen terör yuvalarını imha etmiştir. Görev başarıyla tamamlanmıştır."
Milli Savunma Bakanlığı'nın paylaşımı:
Göklerin Kartalları her daim görevinin başında...— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 3, 2020
Terörle Mücadele Harekâtı kapsamında, 02 Temmuz 2020'de, Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait iki F-16 uçağımız, Irak’ın kuzeyi Avaşin-Basyan bölgesinde tespit edilen terör yuvalarını imha etmiştir. Görev başarıyla tamamlanmıştır. pic.twitter.com/s5HPGf6jVH
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