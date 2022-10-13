Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: 21 terörist Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan FETÖ ve PKK Terör Örgütü mensubu olduğu belirlenen 21 kişinin yakalandığını açıkladı.

Melahat Ersoy
Ekonomi & Dünya Haberleri Editör
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Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: 21 terörist Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan FETÖ ve PKK Terör Örgütü mensubu olduğu belirlenen 21 kişi Hudut Kartalları tarafından kıskıvrak yakalandı.

Yapılan inceleme sonucu yakalanan şahıslardan 10'unun FETÖ, 4'ünün de PKK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.

MEHMETÇİK TERÖRİSTLERE GÖZ AÇTIRMIYOR

Hudut kartalları olarak da bilinen Kahraman Mehmetçik, ülkemizin dört bir yanında FETÖ’cü ve terör örgütü üyelerine göz açtırmıyor. Hudut Kartalları, yasa dışı yollarla ülkemize girmeye ve Yunanistan’a kaçmaya çalışan terör örgütü mensuplarına geçit vermiyor.

21 KİŞİ KAÇARKEN YAKALANDI

Mili Savunma Bakanlığı tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, “Hudutlarımızın güvenliği için kahramanca görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan’a ve İran'dan ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 21 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede şahıslardan 10'unun FETÖ, 4'ünün de PKK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi” ifadeleri yer aldı.

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