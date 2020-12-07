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  3. Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Asker sevk tarihleri değişti

Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Asker sevk tarihleri değişti

Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı (MSB), askerlik görevi için 23-25 Kasım tarihlerinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı emrine sevk edilmesi planlanan yükümlülerin sevk işlemlerinin 22-24 Aralık 2020 tarihlerinde gerçekleştirileceğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Asker sevk tarihleri değişti

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan son dakika açıklamasında şu ifadeler yer aldı;

Askerlik görevi için 23-25 Kasım tarihlerinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı emrine sevk edilmesi planlanan yükümlülerin sevk işlemleri 22-24 Aralık 2020 tarihlerinde gerçekleştirilecektir.

22-24 Aralık tarihlerinde sevk edilmesi planlananların sevk işlemleri de 26-28 Ocak 2021’e ertelenmiştir. Erteleme sadece DZ.K.K.lığı ve http://J.GN.K.lığı emrine sevki planlanan ve ilk planlamada 22-24 Aralık tarihlerinde sevk edileceği açıklananları kapsamaktadır.

Kasım ayından Aralık’a ertelenenlerin sevk tarihinde bir değişiklik yoktur. 22-24 Aralık tarihlerinde sevk edileceği açıklanan yükümlüler sevk tarihlerini E-Devlet’ten takip edebilecek, duyuru metnine https://asal.msb.gov.tr adresinden ulaşabilecektir.

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü


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