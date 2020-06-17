Milli Savunma Bakanlığı; 'Komandolarımız Haftanin'de' diyerek duyurdu!

Milli Savunma Bakanlığı operasyonun başladığını "Pençe-Kaplan Operasyonu başladı. Kahraman Komandolarımız Haftanin’de!" sözleriyle duyurdu.



OPERASYONDAN İLK GÖRÜNTÜLERİ YAYINLADILAR

Milli Savunma Bakanlığı'ndan konu ile ilgili yapılan açıklamada, "Halkımızın ve hudutlarımızın güvenliğini tehdit eden PKK ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirmek maksadıyla; Hava Kuvvetleri, ateş destek vasıtaları, ATAK Helikopterleri, İHA ve SİHA’larla desteklenen Komandolarımız, hava hücum harekâtıyla bölgeye intikal etmişlerdir." ifadelerine yer verildi.



MEŞRU MÜDAFA VURGUSU

Açıklamada, "Pençe-Kaplan Operasyonu; son zamanlarda karakol ve üs bölgelerimize artan taciz ve saldırı teşebbüsünde bulunan PKK ve diğer terörist unsurlara yönelik olarak uluslararası hukuktan doğan meşru müdafaa haklarımız çerçevesinde icra edilmektedir." denildi



BAKAN AKAR VE KOMUTA KADEMESİ HAREKAT MERKEZİ'NDE

Bakanlık sosyal medya hesabından, "Bakan Akar ve TSK Komuta Kademesi, başarıyla devam eden #Pençe-Kaplan Operasyonu’nu Kara Kuvvetleri Harekat Merkezi’nde sevk ve idare ediyor." ifadeleriyle yapılan paylaşımda ise Bakan Akar ve komuta kademesinin görselleri paylaşıldı.







ÖMER ÇELİK'TEN AÇIKLAMA

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten ‘Pençe-Kaplan’ operasyonu hakkında açıklama yaptı. Çelik, “Türkiye uluslararası hukuka dayanan haklarını kullanarak teröre karşı etkili mücadelesini sürdürmektedir” dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından ‘Pençe-Kartal’ operasyonu hakkında açıklama yaptı. Çelik, “Türkiye uluslararası hukuka dayanan haklarını kullanarak teröre karşı etkili mücadelesini sürdürmektedir. Sınırlarımıza, vatandaşlarımıza, güvenlik güçlerimize saldıran teröristlerle mücadele etmek en doğal hakkımız ve görevimizdir. Ülkemizin ve insanlığın düşmanı olan terör örgütleri ülkemize saldırırken başka ülkelerin topraklarını kullanmaktadır. Bu terör örgütlerini bulundukları yerde imha etmek meşru hakkımızdır. Türkiye’nin terörle mücadelesi en temel hukuk ilkelerinden güç almaktadır. Bu terör örgütlerinin o topraklarda bulunması gayrı meşrudur. Bunu eleştirmeyenlerin, Türkiye’nin meşru terörle mücadelesi hakkında olumsuz açıklama yapmaları, teröre destek vermek anlamına gelir” ifadelerini kullandı.

ADALET BAKANI ABDULHAMİT GÜL'DEN DESTEK MESAJI

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Pençe-Kaplan Operasyonu'na ilişkin, "Rabbim yiğit Mehmetçiklerimizin yar ve yardımcısı olsun, şanlı ordumuzu muzaffer eylesin." ifadesini kullandı.

Gül, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy'un ''Ordunun Duası'' şiirinden, "Millet için etti mi ordum sefer. Kükremiş aslan kesilir her nefer." dizelerine yer verdi.

Pençe-Kaplan Operasyonu'nun başladığını belirten Gül, "Rabbim yiğit Mehmetçiklerimizin yar ve yardımcısı olsun, şanlı ordumuzu muzaffer eylesin." ifadelerini kullandı.