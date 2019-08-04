Milli Savunma Bakanlığı paylaştı: Türkiye’de eğitildiler, ülkelerine dönüyorlar

Milli Savunma Bakanlığı, Twitter hesabından Somali askerlerinin eğitimlerini tamamladığını belirtti.

"ÜLKELERİNDE BARIŞIN VE GÜVENLİĞİN TEMİNATI OLARAK GÖREV YAPACAKLAR"

Bakanlık paylaşımında, "Misafir askerî öğrenci olarak ülkemizdeki komando eğitimlerine başarıyla devam eden Somalili askerler, ülkelerinde barışın ve güvenliğin teminatı olarak görev yapacak." ifadelerine yer verdi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın o paylaşımı: