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  3. Milli Savunma Bakanlığı:"Irak’ın kuzeyi Kandil ve Zap bölgelerine hava harekatı düzenlendi 22-03-2019

Milli Savunma Bakanlığı:"Irak’ın kuzeyi Kandil ve Zap bölgelerine hava harekatı düzenlendi 22-03-2019

IHAAW182008-ASA/22-03-2019 - Milli Savunma Bakanlığı:"Irak'ın kuzeyi Kandil ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekatları neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi

Milli Savunma Bakanlığı:"Irak’ın kuzeyi Kandil ve Zap bölgelerine hava harekatı düzenlendi 22-03-2019

IHAAW182008-ASA/22-03-2019 - Milli Savunma Bakanlığı:"Irak'ın kuzeyi Kandil ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekatları neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi." 22.03.2019 18:20:08 TSI NNNN


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