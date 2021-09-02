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  3. Milli Savunma Bakanlığı'ndan flaş paylaşım: Anıtkabir'den tarihi fotoğraflar

Milli Savunma Bakanlığı'ndan flaş paylaşım: Anıtkabir'den tarihi fotoğraflar

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabında yapımına 9 Ekim 1944'te başlanan ve 1 Eylül 1953'te dört ana bölümün inşası tamamlanan Anıtkabir'den tarihi fotoğrafları paylaşıldı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan flaş paylaşım: Anıtkabir'den tarihi fotoğraflar

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabında Anıtkabir'in yapım aşamasında çekilen fotoğraflarına ilişkin paylaşım yapıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yapımına 9 Ekim 1944'te başlanan ve 1 Eylül 1953'te dört ana bölümün inşası tamamlanan Anıtkabir'den tarihî fotoğraflar. Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz."

Milli Savunma Bakanlığı'ndan flaş paylaşım: Anıtkabir'den tarihi fotoğraflar
Milli Savunma Bakanlığı'ndan flaş paylaşım: Anıtkabir'den tarihi fotoğraflar

Milli Savunma Bakanlığı'ndan flaş paylaşım: Anıtkabir'den tarihi fotoğraflar

Berkem Temizel
Gece Editörü
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