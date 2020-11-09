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Milli Takım aday kadrosunda değişiklik!

A Milli Takımımızın Hırvatistan, Rusya ve Macaristan ile oynayacağı maçların aday kadrolarında değişikliğe gidildi.

Milli Takım aday kadrosunda değişiklik!

Hırvatistan, Rusya ve Macaristan'la oynayacağı karşılaşmalar için dün akşam Riva'da kampa giren A Millî Takımımızın aday kadrosunda değişikliğe gidildi.

Kaleci Gökhan Akkan ve orta saha oyuncusu Abdülkadir Ömür, tıbbi sebeplerle aday kadrodan çıkarıldı. Ümit Milli Takım'a çağrılan kaleci Altay Bayındır ise A Millî Takım kadrosuna dâhil edildi. 

ADAY KADRO

Kaleciler: Mert Günok, Altay Bayındır, Uğurcan Çakır,

Savunma: Caner Erkin, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Zeki Çelik, Merih Demiral, Mert Müldür, Nazım Sangare, Ozan Kabak, Ömer Bayram, Mert Çetin,

Orta Saha: Berkay Özcan, Cengiz Ünder, Deniz Türüç, Dorukhan Toköz, Efecan Karaca, Hakan Çalhanoğlu, İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir, Okay Yokuşlu, Orkun Kökçü, Ozan Tufan, Yusuf Yazıcı,

Forvet: Burak Yılmaz, Cenk Tosun, Enes Ünal, Kenan Karaman.

Onur Çelik
Spor Editörü


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