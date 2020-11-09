Milli Takım aday kadrosunda değişiklik!
A Milli Takımımızın Hırvatistan, Rusya ve Macaristan ile oynayacağı maçların aday kadrolarında değişikliğe gidildi.
Hırvatistan, Rusya ve Macaristan'la oynayacağı karşılaşmalar için dün akşam Riva'da kampa giren A Millî Takımımızın aday kadrosunda değişikliğe gidildi.
Kaleci Gökhan Akkan ve orta saha oyuncusu Abdülkadir Ömür, tıbbi sebeplerle aday kadrodan çıkarıldı. Ümit Milli Takım'a çağrılan kaleci Altay Bayındır ise A Millî Takım kadrosuna dâhil edildi.
ADAY KADRO
Kaleciler: Mert Günok, Altay Bayındır, Uğurcan Çakır,
Savunma: Caner Erkin, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Zeki Çelik, Merih Demiral, Mert Müldür, Nazım Sangare, Ozan Kabak, Ömer Bayram, Mert Çetin,
Orta Saha: Berkay Özcan, Cengiz Ünder, Deniz Türüç, Dorukhan Toköz, Efecan Karaca, Hakan Çalhanoğlu, İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir, Okay Yokuşlu, Orkun Kökçü, Ozan Tufan, Yusuf Yazıcı,
Forvet: Burak Yılmaz, Cenk Tosun, Enes Ünal, Kenan Karaman.