Milli Takım ilk kez Rusya'yı mağlup etti!

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta sahasında Rusya ile kozlarını paylaştı.

Mücadelenin 11. dakikasında Cheryshev'in golüyle geriye düşen A Milli Takım, karşılaşmayı 3-2 kazanarak, lig yükselme şansını sürdürdü.

Millilerin golleri 26. dakikada Kenan Karaman, 32. dakikada Cengiz Ünder ve 52. dakikada Cengiz Ünder'den geldi.

Rusya'nın gollerini ise 11. dakikada Cheryshev ve 57. dakikada Kuzyaev kaydetti.

Uluslar Ligi'nde son haftada Milliler, Macaristan ile deplasmanda karşılaşacak. Rusya ise Sırbistan'a konuk olacak.

Uluslar Ligi’nde Rusya’yı 3-1 mağlup eden A Milli Futbol Takımı, tarihinde ilk kez rakibini yenmeyi başardı.

A Milli Futbol Takımı, Uluslar B Ligi 3. Grup’ta İstanbul’da karşı karşıya geldiği Rusya’yı 3-2’lik skorla mağlup etti. Milliler böylece Ruslara karşı ilk galibiyetini elde etmiş oldu. Bu müsabaka ile birlikte Rusya ile 8. maçına çıkan ay-yıldızlar, söz konusu maçlarda 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Milli Takım, bu mücadelelerde 6 gol atarken, kalesinde 10 gol gördü.