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  3. Milli takım kampına giden Sofiane Feghouli'den Galatasaray'a kötü haber!

Milli takım kampına giden Sofiane Feghouli'den Galatasaray'a kötü haber!

Afrika Uluslar Kupası nedeniyle ülkesinin milli takım kampına giden Sofiane Feghouli'den taraftarları üzecek haber geldi. Yıldız futbolcu milli takım kampında sakatlık yaşadı.

Milli takım kampına giden Sofiane Feghouli'den Galatasaray'a kötü haber!

Liglerde devre arasının sona erecek olmasıyla birlikte Afrika Uluslar Kupası da başlayacak. Bu kapsamda Cezayir Milli takım kampına katılan yıldız futbolcu Sofiane Feghouli'den sarı-kırmızılı ekibi üzecek haber geldi.

 DZ Ballon isimli haber sitesinin yayınladığı bilgiye göre yıldız futbolcu kampta yaşadığı sakatlık nedeniyle antrenmandan ayrıldı.

Milli takım kampına giden Sofiane Feghouli'den Galatasaray'a kötü haber!

TRANSFER SÜRECİ UZAYACAK

Galatasaray'daki geleceği belirsizliğini sürdüren ve takımdan ayrılması gündemde olan yıldız futbolcunun sakatlık haberiyle birlikte transfer olma sürecinin de uzayabileceği ifade edildi. 3 Ocak'ta yapılan antrenmana da katılmadığı öğrenilen Feghouli için Başakşehir'in yoğun temaslarının olduğu biliniyordu. Cezayirli futbolcunun son durumu yapılacak kontrollerin ardından netlik kazanacak.

Milli takım kampına giden Sofiane Feghouli'den Galatasaray'a kötü haber!

SON DURUMU ORTAYA ÇIKTI

Sofiane Feghouli'nin sağlık durumu hakkında konuşma yapan Cezayir Milli Takım İletişim Sorumlusu Saleh Bey Aboud yaptığı açıklamada oyuncunun sağlık durumunun çok ciddi olmadığını ve 11 Ocak'ta oynayacakları Sierra Leona maçına kadar hazır olmasını beklediklerini ifade etti. Hocasının görev vermesi halinde Feghouli bu maçta oynayabilecek.

Yıldız futbolcu bu sezon Galatasaray formasıyla 23 resmi maça çıktı. Bu maçlarda 5 gol atan Feghouli, 3 golün de asistini yaptı. Oyuncunun güncel piyasa değeri 2.10 milyon euro.

Milli takım kampına giden Sofiane Feghouli'den Galatasaray'a kötü haber!

Ramazan Sarı
Spor Editörü
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