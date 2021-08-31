Milli takım teknik direktörü Şenol Güneş açıklamalarda bulundu

Dünya kupası elemelerinde maçlara başlayacak olan Milli takımımızda, A Milli Takım teknik direktörü Şenol Güneş ile Milli futbolcumuz Mert Müldür, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Yapılan açıklamadan satır başları ise şu şekilde:

"LİDER OLARAK ÇIKMAK İSTİYORUZ"

"Bir Avrupa Şampiyonası geçirdik. Bizim için hedef hem Avrupa Şampiyonası'na hem de Dünya Kupası'na katılmaktı. İlk 3 maçtan 7 puan çıkardık, bu üç maçtan da 9 puan hedefliyoruz. Lider olarak girdiğimiz eylül ayından, lider olarak çıkmak istiyoruz. Sahada futbolcular, tribünde seyircilerle tek yürek olup maçı kazanmak istiyoruz"

"AKILLI VE SABIRLI BİR ŞEKİLDE OYNAMAMIZ LAZIM"

"Bu maç için Ozan Kabak, Ozan Tufan, Çağlar Söyüncü ve Halil Dervişoğlu, elimizde olmayan sebeplerle bizimle olamayacak. Eğer Dünya Kupası'na katılabilirsek, bu kadronun uzun yıllar rekabetçi bir düzeyde devam edeceğine inanıyorum. Rakibimizin fizik gücü iyi. Akıllı ve sabırlı bir şekilde oynamamız lazım. Oyuncuların gelmemesi; doğru bulmadığımız, tartışılması gereken bir konu. Pandeminin futbolu ne kadar etkilediğini görüyoruz ama ülke kararlarına göre ayrımcılık oluyor. Ozan Kabak dün transfer oldu. Schalke'ye sorduk 'Ozan sizin oyuncunuz mu, Norwich'in oyuncusu mu?' diye. Herkes kendisine göre planlama yapıyor."

"GÖNDERDİĞİMİZ YAZILAR DİĞER MAÇLAR İÇİN DE GEÇERLİ"

"Yurt dışındaki oyuncularımı 15 gün önce çağırdım. Ben onları bu maça da bekliyordum ama olmadı. Gönderdiğimiz yazı diğer maçlar için de geçerli. Dorukhan sevdiğim ve beğendiğim bir oyuncu. Avrupa Şampiyonası kadrosuna aldığımda beklentim büyüktü ama hala toparlayamadı. Transfer olmak her oyuncuyu etkiler ama zamanlamasını ve yerini iyi bilmek lazım. Ozan'ı milli takıma çağırmak için Schalke'ye başvurduk. Son gün transfer olunca bizim oyuncumuz değil dediler. O çocuk 'Ben milli takıma gidiyorum.' diye rest çekse belki kulübü ceza verecek ve futbol hayatı bitecek."

"YARINKİ MAÇIN 11'İ BELLİ DEĞİL"

"Yarınki maçın 11'i belli değil, o yüzden açıklayamam ama Mert Müldür oynayacak gibi. Stoper olarak Ozan ve Çağlar'ın olmaması kötü ama Alpaslan'ı bu yüzden çağırdık. Geçen hafta canlı seyrettiğimde beğendim, iyi de oynadı. Halil genç bir oyuncu, şu anda da oynamıyor ama orada çok opsiyonumuz var."

"Salih Uçan yetenekli bir oyuncu. Milli takım dışında kalan oyuncuların konuşulması gayet doğal. Milli takımın ne kadar rağbete uğradığını gösteriyor. Salih kadroya çağırıldıysa düşünülen bir oyuncu ama çağırılmayan oyuncular düşünülmüyor değil."

"EMRE BELÖZOĞLU İLE GÖRÜŞTÜK DEDİM"

"Emre Belözoğlu ile görüştüm dedim. Hiçbir zaman aldık demedim. Emre çok beğendiğim ve takdir ettiğim bir oyuncuydu. Liderlik vasfı nedeniyle antrenör olacağını tahmin ediyordum. Şartlar nedeniyle şu anda teknik ekibe katılması mümkün değil. Şartlara bakınca milli takım yardımcı antrenörlüğü için aklımdaki isim Emre Belözoğlu'ydu ama olmadı. Başka antrenörlerle de konuştum ama yerine birisini almadım."

"BURAK VE HAKAN'IN LİDERLİĞİ DEVRALMASINI İSTİYORUM"

"Burak Yılmaz'ın ve Hakan Çalhanoğlu'nun, Emre Belözoğlu'nun oynarken yaptığı liderliği biraz devralmasını istiyorum. Hem oynamalarını hem de yanlarındaki oyuncuların gelişimlerine katkı sağlamalarını onlardan bekliyorum."