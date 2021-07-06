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  4. Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş basın toplantısı düzenleyecek

Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş basın toplantısı düzenleyecek

EURO 2020'de beklentilerin altında kalarak puansız bir şekilde turnuvaya veda eden Milli takım tüm Türkiye'yi hayal kırıklığına uğratmıştı. Kadro tercihleri ve ortaya koyulan futbol mentalitesi ile büyük eleştiriler toplayan teknik direktör Şenol Güneş, turnuvanın ardından ilk kez basın toplantısı düzenleyeceğini açıkladı.

Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş basın toplantısı düzenleyecek

EURO 2020'ye grup aşamasında veda eden ve beklentileri karşılayamayan milli takımda okların hedefinde kalan Şenol Güneş sorumluluğu üzerine almıştı. Geçen süreç içerisinde açıklamada bulunmayan Güneş basın toplantısı düzenleyeceğini duyurdu.

Basın toplantısının 8 Temmuz Perşembe günü Riva Hasan Doğan Kamp Eğitim Merkezi Orhan Saka Salonu'nda gerçekleşeceği belirtildi. 

EURO 2020'deki problemleri ve yapılan yanlışları konuşacağı tahmin edilen Güneş'e gelecek sorular ve vereceği cevaplar merak ediliyor.

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