Milli takımda bulunan Omar Elabdellaoui, koronavirüse yakalandı!

Norveç Futbol Federasyonu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Omar Elabdellaoui'nin testinin pozitif çıktığını açıkladı. Paylaşımda, "Test sonucu pozitif çıkan oyuncu Omar Elabdellaoui. Omar, ilk olarak dün gece semptomlar hissetti ve baş ağrısı, hafif öksürük ve uyuşukluk hissediyor. Bunun ötesinde, ruhları iyi. Takımın geri kalanından izole edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Galatasaray'dan yapılan açıklamada ise oyuncunun ismi verilmemişti. Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden yayınlanan açıklama şöyle:

"Ülkesinde milli takımıyla kampta olan bir oyuncumuzun, orada yapılan Covid 19 PCR testi pozitif çıkmıştır. Milli takım sağlık heyeti ile kulübümüz sağlık heyeti, oyuncumuzun gerekli sağlık protokolünü uygulamaya başlamıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."