Milli takımda Rusya karşılaşması heyecanı! A Milli Kadın Hentbol Takımı'nda hedef Dünya Şampiyonası

Türkiye A Milli Kadın Hentbol Takımı Başantrenörü Birol Ünsal, bütün amaçlarının, 2021 Kadınlar Dünya Hentbol Şampiyonası Avrupa Elemeleri play-off turunda Rusya'yı eleyerek, turnuvaya katılmak olduğunu belirtti. A Milli Kadın Hentbol Takımı, 25. Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri play-off turunda karşılaşacakları Rusya maçının ilkini 16 Nisan'da Aksaray'da, rövanş maçını ise 20 Nisan'da Moskova'da oynayacak. Hazırlıklarını Aksaray Spor Salonu'nda sürdüren millilerde tek hedef Rusya maçlarını kazanarak, 1-19 Aralık'ta düzenlenecek, 2021 Kadınlar Dünya Hentbol Şampiyonası'na katılabilmek.

"SPOR FAALİYETLERİ ZOR ŞARTLAR ALTINDA DEVAM EDİYOR"

Başantrenör Birol Ünsal, "Aralık ayında oynanacak Dünya Hentbol Şampiyonası için play-off maçları oynayacağız. Eleme grubu müsabakaları da maalesef oynanamadı. Direk play-off müsabakalarına geçildi. Rusya ile eşleştik. Çok zorlu maçlar oynayacağız. Kamp yeri olarak Aksaray'ı seçtik. Aksaray milli takımımıza uğurlu geliyor. Umarım yine Türkiye adına çok güzel müsabakalar çıkartırız." diye konuştu.

Türkiye'deki hentbolun seviyesini görmek adına önemli iki maç yapacaklarının altını çizen Ünsal, şunları kaydetti: "Önemli olan bizim hentbolumuzun gücünü sahaya yansıtabilmek. Bu bizi nereye götürürse oraya kadar gitmek istiyoruz. İnşallah Dünya Şampiyonası'na giderek bir ilki gerçekleştiririz. Tabii ki çok zor bir rakiple mücadele edeceğiz. Öncelikle Rusya ile oynayacağımız maçlara odaklandık. Ülkemizin dünya ya da Avrupa şampiyonası gibi turnuvalarına katılmışlığı yok. Takım olarak bu turnuvalara katılmak Türk hentbolunun en büyük hedefi. Tabii ki pandemi nedeniyle hastalıkları olan sporcularımız var. Türk milli takım forması giyen her oyuncu formanın hakkını verecektir."

TAKIM KAPTANI "ENERJİMİZ YERİNDE"

Takım kaptanı Nurceren Akgün Göktepe ise Aksaray'ı çok sevdiklerini, daha öncede burada milli takımla çok güzel maçlar çıkardıklarını söyledi. "Ancak bu yıl Kovid-19'dan dolayı maçlarımızı seyircisiz oynayacağız. Bunun için çok üzgünüz. İnşallah önümüzdeki Rusya maçını en iyi şekilde geçireceğiz. İkinci maçımızda da Rusya'da galip gelerek ülkemize dönmek istiyoruz. İnşallah play-off'u en iyi şekilde atlatıp turnuvaya katılmayı hedefliyoruz. Kampımız çok iyi, enerjimiz yerinde. Genç ve dinamik bir takımız. İnşallah bu durum maçlarımıza yansıyacak."

"TÜRK KADINI ÇOK GÜÇLÜDÜR"

Türkiye Hentbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Türkiye A Milli Kadın Hentbol Takımı'ndan Sorumlu As Başkanı Hakan Gümüşsoy da Türkiye'nin en iyi oyuncularından ve antrenörlerinden kurulu bir takım oluşturduklarını ifade etti.

Rusya'nın hentbolda çok güçlü bir takım olduğunu belirten Gümüşsoy, "Türk kadını çok güçlüdür, zorlukları sever ve bu zorlukların üstesinden gelmesini bilir. Milli takımımızın inşallah Rusya maçlarından zaferle çıkacaklarına inanıyorum. Tek hedefimiz Dünya Şampiyonası'na katılmak." ifadesini kullandı.

KAYNAK: Anadolu Ajansı