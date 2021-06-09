Milli Takım'ın EURO 2020 şarkısı 'Bizim Çocuklar' yayınlandı!

Pop müziğin sevilen ismi Mustafa Sandal, A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) şarkısını hazırladı. Parça yayınlanmasının ardından sosyal medyada ses getirdi.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamada, Mustafa Sandal'ın, A Milli Futbol Takımı'na tam destek veren özel bir şarkı ve klibe imza attığı belirtildi.

Açıklamada, tüm Türkiye'nin sahipleneceği, kapsayıcı, tartışmalardan uzak bir milli takım iletişimi ortaya koyabilmek adına belirlenen "Bizim Çocuklar" çatısının altında, EURO 2020 için yeni bir şarkının hazırlandığı aktarıldı.

Mustafa Sandal'a Derya Uluğ, Irmak Arıcı ve Eypio'nun eşlik ettiği şarkıda, milli takımın ikonik geri dönüş hikayelerinin ön planda olduğu, başarıya inanma, tutku, farklı kültürlerin ortak ruhta buluşması gibi duyguların merkeze alındığı kaydedildi.

İşte A Milli Takım şarkısı: Bizim Çocuklar'ın klibi:

BİZİM ÇOCUKLAR ŞARKI SÖZLERİ

Seni deli gibi sevdik

Her şeyden fazla

Güneş gibi doğdun

Hep en doğru zamanda

Havaya gir de bir yüksel

Kopsun burda fırtına

Gittiğin yerde biz varız

Ölene kadar arkanda

Çünkü bizde aşk

Gerçek ve asil

Sorgu sual yok fazla

Karşımıza kim çıkarsa çıksın

Gözümüz hep yukarda

Zirveye çıkalım gel birlikte

Çıkalım da olay olsun

Orda bi toplansın bayraklar

Dikelim de olay olsun

İnat diye buna derler

Görecek herkes sonunda

İnat diye buna derler

Tarih yazacak bizim Çocuklar

Zirveye çıkalım gel birlikte

Çıkalım da olay olsun

Şöyle bi sallansın bayraklar

Dikelim de olay olsun

İnat diye buna derler

Görecek herkes sonunda

İnat diye buna derler

Tarih yazacak bizim çocuklar

Yık duvarı acıma

Yok kralın tacı da

Yok baharı kışı da

Sensin ilacı da

Bi dönsen virajı da

Kupaların yamacına

Uzansan inadına

Bizim Çocuklar!