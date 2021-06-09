Milli Takım'ın EURO 2020 şarkısı 'Bizim Çocuklar' yayınlandı!
Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal, EURO 2020'de 11 Haziran Cuma günü İtalya ile karşı karşıya gelecek olan A Milli Takımımız için yeni bir şarkı besteledi. Şarkı yayınlanır yayınlanmaz sosyal medyayı salladı.
Pop müziğin sevilen ismi Mustafa Sandal, A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) şarkısını hazırladı. Parça yayınlanmasının ardından sosyal medyada ses getirdi.
Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamada, Mustafa Sandal'ın, A Milli Futbol Takımı'na tam destek veren özel bir şarkı ve klibe imza attığı belirtildi.
Açıklamada, tüm Türkiye'nin sahipleneceği, kapsayıcı, tartışmalardan uzak bir milli takım iletişimi ortaya koyabilmek adına belirlenen "Bizim Çocuklar" çatısının altında, EURO 2020 için yeni bir şarkının hazırlandığı aktarıldı.
Mustafa Sandal'a Derya Uluğ, Irmak Arıcı ve Eypio'nun eşlik ettiği şarkıda, milli takımın ikonik geri dönüş hikayelerinin ön planda olduğu, başarıya inanma, tutku, farklı kültürlerin ortak ruhta buluşması gibi duyguların merkeze alındığı kaydedildi.
İşte A Milli Takım şarkısı: Bizim Çocuklar'ın klibi:
BİZİM ÇOCUKLAR ŞARKI SÖZLERİ
Seni deli gibi sevdik
Her şeyden fazla
Güneş gibi doğdun
Hep en doğru zamanda
Havaya gir de bir yüksel
Kopsun burda fırtına
Gittiğin yerde biz varız
Ölene kadar arkanda
Çünkü bizde aşk
Gerçek ve asil
Sorgu sual yok fazla
Karşımıza kim çıkarsa çıksın
Gözümüz hep yukarda
Zirveye çıkalım gel birlikte
Çıkalım da olay olsun
Orda bi toplansın bayraklar
Dikelim de olay olsun
İnat diye buna derler
Görecek herkes sonunda
İnat diye buna derler
Tarih yazacak bizim Çocuklar
Zirveye çıkalım gel birlikte
Çıkalım da olay olsun
Şöyle bi sallansın bayraklar
Dikelim de olay olsun
İnat diye buna derler
Görecek herkes sonunda
İnat diye buna derler
Tarih yazacak bizim çocuklar
Yık duvarı acıma
Yok kralın tacı da
Yok baharı kışı da
Sensin ilacı da
Bi dönsen virajı da
Kupaların yamacına
Uzansan inadına
Bizim Çocuklar!