Türkiye A Milli Futbol takımının, yeni sezonda giyeceği formalar görücüye çıktı. Formalar, Nike sponsorluğunda üretildi. 2 adet formanın paylaşılırken, #bizikimsedurduramaz etiketi kullanıldı.

A Milli Futbol Takımının UEFA Uluslar Ligi, Avrupa Futbol Şampiyonası finalleri ve 2022 Dünya Kupası bu formaları giymesi bekleniyor.

İşte Milli Takımımızın yeni sezon formaları:

Milli Takım'ımızın replika formaları 309 liradan, profesyonel futbolcu formaları ise 599 liradan satışa sunulacak.

TFF, formalar için bir tanıtım yazısı yayımladı. Tanıtım yazısı şu şekilde:

İlk formadan esinlenilen bant tasarım

Türkiye iç saha forması, göğsünde beyaz üzerine kalın ve kırmızı bant tasarımıyla taraftarın karşısına çıkıyor. Milli Takım'ın giydiği ilk formadan esinlenilen tasarım modern dokunuşlarla geleceğe de göz kırpıyor. Büyük ay ve yıldız, bantın ortasında ve tasarımın merkezinde yer alıyor. Beyaz şort ve kırmızı detaylara sahip çoraplarla kit tamamlanıyor.

Türkiye dış saha forması, şortu ve çorapları kırmızı tonlarıyla tasarlanıyor. Formanın göğüs kısmında açık bir kırmızı tonla bant üzerinde beyaz ay ve yıldız buluşuyor.

Hem iç saha hem de dış saha formasının ense kısmının iç tarafında 'Türkiyem' yazısı yer alıyor.

A Milli Takım Futbol Teknik Direktörü Şenol Güneş, ''Milli takımımızın tarihinde ilk giydiği formalarından esinlenilen yeni formamız sporun ve hepimizin geleceğini korumak için geri dönüştürülmüş malzemelerden üretildi. Umuyorum ki yeni formalarımız bize nice başarılar getirecek'' ifadeleriyle yeni formayı değerlendirdi.

Global Nike Futbol Giyim'den Sorumlu Yönetici Scott Munson, "Türkiye'de futbola duyulan tutkuyu özel bir tasarımla yansıtmak istedik, bu sebeple ay-yıldız detaylarını büyütüp tasarımımızın merkezi haline getirdik" şeklinde yorumladı.

Yeni formaların yanı sıra, Türkiye'nin yeni maç önü forması 2020 koleksiyonunun en heyecan verici parçalarından bir tanesi. Canlı kırmızı renklerle tasarlanmış formanın tamamında İstanbul'un en ünlü ve eşsiz noktalarından biri olan Galata Köprüsü'nde kullanılan dizayn öğeleri yer alıyor.

Geri dönüştürülebilir özelliğe sahip

Oyuncuların sahada giyeceği yeni Milli Takım formalarının yanı sıra taraftarlar için tasarlanan replika formalar da geri dönüştürülmüş plastik şişelerden yapılan %100 geri dönüştürülmüş polyester kumaştan yapıldı.

Çevreye daha az etki ederek en yüksek performansı sağlayan kitler oluşturmak için, plastik şişeler toplanıyor, temizleniyor ve üretim için yüksek kaliteli bir iplik üretmek üzere eritiliyor.

2020 Türkiye Milli Takım koleksiyonu 1 Eylül itibariyle sadece Nike.com ve Eshop.tff.org siteleri üzerinden satışa çıkacak. Ayrıca 4 Eylül'den itibaren de Nike mağazalarından da satın alınabilecek.

Türkiye, 3 Eylül'de başlayacak olan UEFA Uluslar Ligi serüveninde ilk maçını Macaristan ile oynayacak. Sivas'ta oynanacak maç için hazırlıklarını sürdüren Milli Takım, TFF Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde basına kapalı antrenmanlarını gerçekleştiriyor.

Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde saat 19.00'da gerçekleştirilen idmana aday kadroda yer alan tüm futbolcular katıldı. Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanda daha sonra pas ve dar alanda taktik çalışmalara geçildi. Burak Yılmaz, Zeki Çelik ve Kenan Karaman ise idmanı rejenerasyon çalışması yaptı.

A Millî Takımımız, Macaristan maçının hazırlıklarına yarın akşam saat 18.30'da basına kapalı olarak yapacağı antrenmanla devam edecek.

MİLLİ TAKIMIMIZIN SON ANTRENMANINDAN GÖRÜNTÜLER