Milli teknoloji hamlesi! Bayraktar AKINCI TİHA Türk havacılık tarihinin irtifa rekorunu kırdı!

Bayraktar AKINCI TİHA, gökyüzünde 38 bin 39 feet (11 bin 594 metre) yüksekliğe çıkarak ve 25 saat 46 dakika havada kalarak, Türk havacılık tarihinin irtifa rekorunu kırdı.

Baykar Savunma Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"AKINCI dün yaptığımız uçuş testinde 38.039 feet irtifaya kadar yükselerek Milli bir hava aracıyla çıkılan en yüksek irtifa rekorunu kırdı.

Kocaman bir Maşallah'ınızı alır...

Bakalım 40.000 feet'e çıkıp kendi rekorunu ne zaman kıracak?"