Milli tekvandocularımızdan büyük başarı! 2 Altın Madalya!

3. Avrupa Oyunları'nda tekvando branşının son gününde Nafia Kuş ve Sude Yaren Uzunçavdar altın madalya kazandı. Milli tekvandocularımız toplamda ise 6 madalya elde etti.

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Milli tekvandocularımızdan büyük başarı! 2 Altın Madalya!

Polonya'nın Krynica-Zdroj şehrinde gerçekleşen 3. Avrupa Oyunları'nda tekvando branşının son gününde, Türkiye adına mücadele eden 4 milli sporcumuz tatamiye çıktı. Bu heyecan dolu müsabakalarda başarılı performans sergileyen sporcularımızdan biri, kadınlar +73 kiloda yarışan Nafia Kuş oldu.

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Nafia Kuş, Avrupa Oyunları'nda Macaristan, Bulgaristan ve Fransa'dan rakiplerini yenerek finale yükselmeyi başardı. Son dünya şampiyonu unvanını taşıyan Nafia Kuş, finalde ev sahibi ülke Polonya'dan gelen Aleksandra Kowalczuk ile karşılaştı. Büyük bir mücadele sergileyen Nafia Kuş, rakibini 2-0 mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.

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17 yaşında şampiyon oldu

Avrupa Oyunları'nda altın madalyalar Türk tekvando sporcularına devam ediyor. Bu kez 73 kiloda mücadele eden genç yetenek Sude Yaren Uzunçavdar, büyük bir başarıya imza attı.

Sude Yaren Uzunçavdar, Avrupa Oyunları'nda Macaristan, Fransa ve Hırvatistan'dan rakiplerini sırasıyla yenerek finale yükselmeyi başardı. Finalde ise Sırbistan'dan Nadica Bozanic ile karşılaştı. Heyecan dolu mücadelede Sude Yaren Uzunçavdar, rakibini 2-0 mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.

Bu büyük başarıya ulaşan Sude Yaren Uzunçavdar, sadece 17 yaşında olmasına rağmen gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti. Genç sporcu, altın madalyayı boynuna taktığı an büyük bir mutluluk yaşadı ve Türk tekvando sporunun geleceği için umut verici bir isim olduğunu bir kez daha gösterdi.

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Emre Kutalmış Ateşli'den bronz madalya

Erkekler +87 kiloda Emre Kutalmış Ateşli, bronz madalya aldı. Moldovalı rakibini yenerek çeyrek finale çıkan milli sporcu Büyük Britanyalı rakibine yenildi. Rakibinin finale çıkmasıyla repesaj hakkı elde eden Emre Kutalmış, Norveçli ve İspanyol sporcuları yenerek bronz madalya kazandı. Avrupa şampiyonluğu bulunan, son Dünya Şampiyonası'nda bronz kazanan Emre Kutalmış, Polonya'da da bronz madalya elde etti.

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