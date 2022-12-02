Milli üretimimiz olan silahlara ve mühimmatlara birçok ülkeden yoğun talep

Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir Gaziantep Üniversitesi tarafından düzenlenen Türkiye Yüzyılı dersleri savunma sanayi vizyonu derslerine konuşmacı olarak katıldı. Açılış konuşmasından önce öğrenciler tarafından üretilen teknolojileri ziyaret eden Demir, bir çok ülkenin ürettikleri yerli savunma sanayi ürünlerine yoğun ilgi gösterdiğini belirtti.

"EN BÜYÜK KAYNAĞIMIZ İNSAN GÜCÜMÜZ"

En büyük kaynaklarının insan gücü olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Demir, "Teknolojinin en büyük itici gücü, en büyük kaynak insan kaynağı. İnsan kaynağı da gençlerden başlıyor. Gençlerimizle beraberiz, çeşitli illerimize gidiyoruz, bu tür ziyaretler yapıyoruz. Gaziantep bu ziyaretleri yapmak istediğimiz illerin başında geliyor. Hem üniversitelerimiz çok sayıda var, hem gençlerimiz çok aktif ve heyecanlı, yarışmalardan görüyoruz hem de genç bir sanayi alt yapısı var. Bunlar bir araya geldiğinde inşallah doğru bileşenlerin bir araya gelmesiyle de büyük bir sinerji oluşacağını düşünüyoruz. Onun için burada hem sanayimizle hem üniversitelerde gençlerimizle buluşup Türkiye yüz yılı vizyonunu beraber paylaşıp daha ileri daha güçlü nasıl yürürüzü oluşturup bir çalışma ortamı bir vizyon oluşturma ortamı yaşayıp hep beraber bu yolculuğu yapmak ve ülkemize bir katma değer sağlamak üzere buradayız. Gençlerimiz bu katma değeri oluşturma meselesinin en önemli unsuru ve faktörü. Onlardaki heyecan, dinamik, azim bütün ülkemiz için büyük bir umut kaynağı" dedi.

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"BİRÇOK ÜLKEDEN YOĞUN TALEP VAR"

Bir çok ülkeden İHA, SİHA'ların yanı sıra Füzeleri ve mühimmatlarına talep olduğunu vurgulayan Demir, "Bir sürü ülkeyle konuşuyoruz çok sayıda ilgi var. Ağırlıkla İHA, SİHA talep görürken çok sayıda mühimmatımız füzemizde yoğun talep görüyor. Kamuoyunda ve dünyada İHA ve SİHA'lar bilinen ve öne çıkan unsurlar ama çok sayıda ürünümüz, mühimmatımız devrede ve talep görüyor. 2023'teki üretimlerle ilgili de geliyor demektense geldiğini görmek daha heyecanlı olur onun için bekleyin" diye konuştu.

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"HEDEF YÜZDE 100 YERLİLİK"

Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir hedeflerinin yüzde 100 yerlilik olduğunu ifade ederek, "Yerlileşmede yüzde vermiyorum sadece sadece şunu söylemek istiyorum. Stratejik unsurlarda derin ve detaylı teknoloji isteyen her konunun yüzde yüz yerli olması birinci hedefimiz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından TENOFEST'te dereceye giren öğrenciler için Büyükşehir Belediyesinin hazırladığı hediyeler Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın tarafından öğrencilere verildi.