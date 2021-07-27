2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda gösterdikleri performanslar dikkatleri üzerine çeken A Milli Kadın Voleybol takımımız, Olimpiyat mücadelesine devam ediyor. Seyirciler, Millilerimizin maçlarını yakından takip ederken birbirinden başarılı sporcularımıza dair bilgileri de araştırıyor. Peki Milli voleybolcu Meryem Boz kimdir, nereli, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı? İşte cevaplar...

MİLLİ VOLEYBOLCU MERYEM BOZ KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

3 Şubat 1988 yılında dünyaya gelen Meryem Boz, aslen Eskişehirlidir. 1.90 metre boyunda olan Milli sporcu Pasör çaprazı pozisyonunda görev almaktadır. 33 yaşındaki Milli sporcu Milli takımlarda küçük kızlar, yıldız kızlar, genç kızlar ve A takım olmak üzere her kategoride ay yıldızlı formayı başarıyla temsil eden Meryem Boz, A Milli Bayan Voleybol Takımımız ile 2015 yılında CEV Avrupa Ligi'nde gümüş, 2010 yılında ise bronz madalya elde etmişti. Meryem Boz ayrıca 2017 yılında Avrupa üçüncüsü olan A Milli Bayan Voleybol Takımımızın kadrosunda yer almıştı.

MİLLİ VOLEYBOLCU MERYEM BOZ HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Meryem Boz sırasıyla Meryem Boz, sırasıyla Eskişehir DSİ Bentspor, İller Bankası, Atom Trefl Sopot, Fenerbahçe , Halkbank, Bursa Büyükşehir Belediyespor, Nilüfer Belediyespor ve Seramiksan'da forma giydi.

Milli takım formasıyla Tokyo 2020 Olimpiyat elemelerinde 5 maçta ürettiği 85 sayı ile turnuvanın en değerli oyuncusu seçilen Meryem, Türkiye Kadınlar Voleybol Ligi takımlarından Vakıfbank'ta forma giymektedir.