Milli takımımızın gösterdiği performans ile sporcularımız tüm dünyada ilgi odağı haline geldi. Takımımızda etkili performansı ile dikkatleri üzerine çeken isimlerden birisi de Zehra Güneş oldu. 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nı takip eden izleyiciler Milli voleybolcu Zehra Güneş kimdir, nereli, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı? sorularını araştırmaya başladı. İşte o soruların cevapları...

MİLLİ VOLEYBOLCU ZEHRA GÜNEŞ KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

7 Temmuz 1999 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Zehra Güneş 1.97 metre boyundadır. Voleybola 12 yaşında VakıfBank'ta başlayan Zehra Yıldız Milli takımıyla Dünya dördüncülüğü, Balkan ve Eyof Şampiyonluğu, Genç Milli Takım formasıyla Avrupa üçüncülüğü, dünya dördüncülüğü, U23 takımıyla da Dünya Şampiyonluğu yaşayan kadrolarda yer aldı.

MİLLİ VOLEYBOLCU ZEHRA GÜNEŞ HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Voleybola VakıfBank ile başlayan Zehra Güneş, 15 yaşındayken 2. Lig takımlarından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde bir sezon kiralık olarak forma giydi. 2016-17 sezonunda ise Beşiktaş'a kiralandı. Zehra, şu anda hala VakıfBank forması giymeye devam etmektedir.