Ümitcan Güreş, Fenerbahçe Spor Kulübü'nün sosyal medya hesabında yapılan paylaşımın ardından merak edildi. Peki Milli yüzücü Ümitcan Güreş kimdir? İşte ayrıntılar...

ÜMİTCAN GÜREŞ KİMDİR?

Ümitcan Güreş, Fenerbahçeli milli yüzücüdür.

Fenerbahçe Spor Kulübü, Fenerbahçeli milli yüzücü Ümitcan Güreş'in Olimpiyat kotası kazandığını açıkladı.

Açıklamada "Fenerbahçeli milli yüzücümüz Ümitcan Güreş Olimpiyat kotası kazandı!" ifadesine yer verildi.

Ümitcan Güreş'in başarısına ilişkin Fenerbahçe Spor Kulübü'nün resmi web sitesinden yapılan açıklama şu şekilde:

"Edirne’nin ev sahipliğinde yapılan Türkiye Turkcell Yıldız Genç ve Açık Yaş Uzun Kulvar Milli Takım Seçme yarışlarında mücadele eden Fenerbahçeli milli yüzücümüz Ümitcan Güreş, erkekler 100 metre kelebekte 51.91 yüzerek Olimpiyat kotası kazandı."