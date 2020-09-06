Sırbistan Türkiye maç sonucu | Sırbistan Türkiye maç özeti

UEFA Uluslar Ligi’ne Sivas’ta aldığı 1-0’lık Macaristan yenilgisiyle başlayan Türkiye A Milli Futbol Takımı, Sırbistan ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Sırbistan ilk maçında deplasmanda Rusya’ya 3-1 mağlup olmuştu.

Rajko Mitic stadında oynanan Sırbistan - Türkiye maçı 0-0 berabere sona erdi. Ay-Yıldızlılar Sırbistan'dan 1 puanla döndü.

SIRBİSTAN - TÜRKİYE MAÇINDAN DAKİKALAR

16. dakikada Yusuf Yazıcı'nın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda Mahmut Tekdemir topu kafayla arka direğe gönderdi. Ozan Kabak'ın yakın mesafeden yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.

19. dakikada Ozan Tufan'ın ceza sahası dışında çektiği sert şutta kaleci Rajkovic meşin yuvarlağı kornere çeldi.

41. dakikada sol kanattan gelişen hızlı Sırbistan atağında Radonjic'in, sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak Çağlar Söyüncü'den döndü. Ardından topla buluşan Kostic'in şutunda meşin yuvarlağı Çağlar Söyüncü uzaklaştırdı.

45. dakikada sağ kanattan Çağlar Söyüncü'nün ayağının kayması sonucunda topla buluşan Tadic, pasını ceza sahası içindeki Aleksandar Mitrovic'e attı. Mitrovic'in yakın mesafeden çektiği şutta kaleci Mert Günok topu kornere çelmeyi başardı.

48. dakikada Yusuf Yazıcı’nın ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutu Predrag Rajkovic’te kaldı.

49. dakikada sağ kanatta Aleksandar Kolarov’un, topla birlikte hızla giden Nazım Sangare’ye yaptığı sert müdahale sonrasında hakem Aleksei Kulbakov oyuncuyu sarı kartla cezalandırdı. Bu kart Aleksandar Kolarov’un maçtaki ikinci sarı kartı olduğundan tecrübeli futbolcu kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

67. dakikada sol kanattan kazanılan korneri kullanan Dusan Tadic’in, ceza alanına gönderdiği ortasına hareketlenen Nikola Milenkovic’in arka direkte yaptığı vuruşta top auta gitti.

77. dakikada Cengiz Ünder’in sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında Yusuf Yazıcı kale önünde müsait durumda istediği vuruşu yapamayınca top kalenin yanından auta gitti.

86. dakikada Kenan Karaman’ın ceza alanında sol çaprazdan kaleye gönderdiği şutunda top Predrag Rajkovic’te kalıyor.

89. dakikada sağ kanattan kazanılan korneri kullanan Dusan Tadic’in, ceza alanına gönderdiği ortasına yükselen Stefan Mitrovic’in arka direkte yaptığı kafa vuruşunda top kalenin solundan auta çıktı.

SIRBİSTAN - TÜRKİYE MAÇINDAN NOTLAR

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup ikinci maçında Sırbistan'a konuk oldu.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Macaristan maçına göre ilk 11'de 10 değişikliğe gitti.

Kalede Mert Günok'a görev veren Güneş, savunmada Zeki Çelik, Ozan Kabak, Çağlar Söyüncü ve Hasan Ali Kaldırım'a, orta sahada Ozan Tufan, Mahmut Tekdemir, Orkun Kökçü, Yusuf Yazıcı ve Kenan Karaman'a, ileri uçta ise Enes Ünal'a şans tanıdı.

Güneş, 1-0 mağlup oldukları Macaristan karşılaşmasına göre Çağlar Söyüncü dışında ilk 11'in tamamını değiştirdi.

Bu arada, Orkun Kökçü de A Milli Takım forması ile ilk maçına çıktı.

A Milli Futbol Takımı'nda Gökhan Akkan, Uğurcan Çakır, Okay Yokuşlu, Cengiz Ünder, Hakan Çalhanoğlu, Umut Meraş, Merih Demiral, Burak Yılmaz, Nazım Sangare, Efecan Karaca, İrfan Can Kahveci ve Kaan Ayhan ise Sırbistan'a karşı yedek soyundu.

GENÇLİK VE SPOR BAKANI MEHMET MUHARREM KASAPOĞLU MAÇI STATTAN İZLEDİ

Belgrad'daki Rajko Mitic Stadı'nda oynanan maçı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir de izledi.

Öte yandan, Bakan Kasapoğlu ve Özdemir maç öncesinde Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Tanju Bilgiç'i de ziyaret ederek, kendisine A Milli Takım forması hediye etti.

Maç öncesinde Türkiye'nin Belgrad Büyükelçiliğinde gerçekleşen ziyarete, TFF 1. Başkan Vekili ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, Başkan Vekili Yılmaz Büyükaydın, Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Erdem ve Genel Sekreter Kadir Kardaş da katıldı.

Karşılaşmanın başında yakın zamanda hayatını kaybeden Sırp futbolunun efsane isimleri İlija Petkovic ve Vladica Popovic için saygı duruşunda bulunulurken, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele eden sağlık çalışanları da alkışlandı.

SIRBİSTAN A MİLLİ FUTBOL TAKIMI

Sırbistan A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Ljubisa Tumbakovic ise Türkiye'ye karşı Rajkovic, Milenkovic, Pavlovic, Kolarov, Radonjic, Lazovic, Gudelj, Maksimovic, Kostic, Tadic ve Aleksandar Mitrovic'e şans tanıdı.