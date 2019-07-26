Milliyetçi Hareket Partisi'nde deprem! O ilçe Başkanı görevden alındı
Milliyetçi Hareket Partisi'nin Balıkesir Edremit İlçe Başkanı Ahmet Kabaklı görevden alındı.
Milliyetçi Hareket Partisi'nin Balıkesir Edremit İlçe Başkanı Ahmet Kabaklı görevden alındı.
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, yazılı bir açıklama yaptı.
GÖREVDEN ALINDI
Açıklamada, Ahmet Kabaklı'nın görevden alındığı belirtildi.
Yapılan açıklamada, "MHP Balıkesir Edremit İlçe Başkanı Ahmet Kabaklı görevden alınmıştır." ifadeleri yer aldı.
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