Milos Nikolic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Milos Nikolic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Milos Nikolic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Milos Nikolic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Milos Nikolic 3 Ekim 1994 tarihinde Bajina Bašta şehrinde doğmuştur. 1,98 m boyundadır. Sırbistan,Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Милош Николић şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Milos Nikolic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Milos Nikolic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Loznica futbol takımında oynamaktadır. FK Loznica takımına 1 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Milos Nikolic'nin FK Loznica ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Milos Nikolic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Milos Nikolic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Milos Nikolic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Milos Nikolic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Sloboda Uzice

1 Temmuz 2015 yılında Sloga Požega

30 Haziran 2016 yılında Sloboda Uzice

12 Mart 2018 yılında FK Slutsk

3 Mart 2019 yılında Kokand 1912

19 Ağu 2019 yılında Sloboda Uzice

20 Ocak 2020 yılında Mladost Kakanj

23 Ocak 2021 yılında Zlatibor

1 Ağu 2021 yılında FK Loznica

Milos Nikolic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Milos Nikolic şuan FK Loznica takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.