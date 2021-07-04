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Milwauke Buck, Atlanta Hawks'ı devirdi | 47 yıl sonra finale çıktı

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Doğu Konferansı finalinde Atlanta Hawks'u 118-107 yenen Milwaukee Bucks, seriyi 4-2 kazanarak NBA finaline çıkmayı başardı. 47 yıl sonra finale çıkan Buck, finalde Phoenix Suns'un rakibi olacak.

Milwauke Buck, Atlanta Hawks'ı devirdi | 47 yıl sonra finale çıktı

NBA Doğu konferansında Milwauke Bucks, Atlanta Hawks'a konuk oldu. Serinin 6. karşılaşmasından galip ayrılan Bucks ve 1974'ten bu yana ilk kez, tarihinde ise 3. kez fianle yükselmiş oldu.

Yıldız oyuncusu Giannis Antetokounmpo'dan sakatlığı nedeniyle yararlanamayan Bucks'ta Khris Middleton 23'ü üçüncü çeyrekte olmak üzere 32 sayı attı. Middleton ayrıca 7 asist ve 3 top çalma ile oynadı.. Jrue Holiday de 27 sayı, 9 ribaunt, 9 asist, 4 top çalmayla Middleton'a eşlik etti.

Atlanta Hawks'ta ise Cam Reddish 21 sayı, Bogdan Bogdanovic 20 sayı, Trae Young 14 sayı, 9 asist ve John Collins 13 sayı, 11 ribauntla karşılaşmayı tamamladılar.

Batı Konferansı şampiyonu Suns ile Doğu Konferansı şampiyonu Bucks arasındaki final serisi 7 Temmuz Çarşamba günü TSİ 04.00'te oynanacak maç ile başlayacak.

Milwauke Buck, Atlanta Hawks'ı devirdi | 47 yıl sonra finale çıktı

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