Milyarderin evini satın alan gizemli kişinin kimliği belli oldu! Bitcoin yatırımı ile zengin olmuş...

66 yaşındaki milyarder Jeffrey Epstein, 14 ila 18 arası kızlara cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamalarıyla tutuklanmıştı. New York'taki Manhattan Hapishanesi’nde kendini asan Epstein'ın malikanesinin yeni alıcısı belli oldu.

O İSİM BELLİ OLDU!

Uzun süredir kim olduğu merak edilen "gizemli alıcı"nın kimliğini Business Insider açığa çıkardı Goldman Sachs yatırım bankasında 28 yıl boyunca görev yapan Michael Daffey, hapishanede kendini asarak intihar eden kadın kaçakçısı Epstein'in New York'taki malikanesinin yeni sahibi oldu.

Daffey'in malikane için ödediği rakamın 51 milyon dolar olduğu bilgisi açıklandı. Godman Sachs'taki işinden ayrılan Daffey'in son dönemlerde kripto paraların başı olan Bitcoin'e yatırımıyla servet kazandığı iddia ediliyor.

BİTCOİN YÜZDE 1000 KAZANDIRDI

Rekor üstüne rekor yapmasıyla tüm dünyada adından sıkça söz ettiren Bitcoin 1 yıl içinde yüzde 1000 değer kazandı.

28 YILLIK İŞİNİ BIRAKTI

Bitcoin ile kazandığı paranın bir bölümünü 51 milyon dolarlık satın alma için kullanan Daffey, Goldman Sachs'teki 28 yıllık görevinden ayrılmıştı.

Epstein ise söz konusu evi satın almak için 1998 yılında 20 milyon dolar ödemişti.