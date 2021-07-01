Milyonlarca emekli ve memur bunu bekliyor: Temmuz zammında geri sayım başladı! İşte zam oranı tahminleri ve yeni maaşlar!
Milyonlarca emekli ve memur bunu bekliyor: Temmuz zammında geri sayım başladı! İşte zam oranı tahminleri ve yeni maaşlar!
Türkiye'de milyonlarca emekli ve memurun beklediği temmuz zammı için sona gelinmişken 2021'in ikinci maaş zammında gözler ekonomistlere çevrildi. Emekli, memur, işçi, engelli bakım maaşından tazminata kadar tüm ödemeler Temmuz ayı ile birlikte yükselirken kimin ne kadar alacağı merak edilen konular arasında yer alıyor.