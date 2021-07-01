Milyonlarca emekli ve memur bunu bekliyor: Temmuz zammında geri sayım başladı! İşte zam oranı tahminleri ve yeni maaşlar!

Türkiye'de her yıl iki kez yapılan emekli ve memur maaş zammının ikincisi için geri sayım başladı. Temmuz zammı ile birlikte emekli ve memurların yanı sıra işçi, engelli bakım maaşı ve tazminat gibi ödemeler de artacak. Peki bu zamlarla birlikte yeni maaşlar ne kadar olacak?