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Milyonlarca emekli ve memur bunu bekliyor: Temmuz zammında geri sayım başladı! İşte zam oranı tahminleri ve yeni maaşlar!

Türkiye'de milyonlarca emekli ve memurun beklediği temmuz zammı için sona gelinmişken 2021'in ikinci maaş zammında gözler ekonomistlere çevrildi. Emekli, memur, işçi, engelli bakım maaşından tazminata kadar tüm ödemeler Temmuz ayı ile birlikte yükselirken kimin ne kadar alacağı merak edilen konular arasında yer alıyor.

Milyonlarca emekli ve memur bunu bekliyor: Temmuz zammında geri sayım başladı! İşte zam oranı tahminleri ve yeni maaşlar! 1125

Türkiye'de her yıl iki kez yapılan emekli ve memur maaş zammının ikincisi için geri sayım başladı. Temmuz zammı ile birlikte emekli ve memurların yanı sıra işçi, engelli bakım maaşı ve tazminat gibi ödemeler de artacak. Peki bu zamlarla birlikte yeni maaşlar ne kadar olacak?