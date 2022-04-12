Milyonlarca emeklinin gözü kabine toplantısında! Ramazan bayramı ikramiyesi ne kadar olacak? İşte konuşulan rakam...

İki haftada bir kez toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı, Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak. Saat 15.00'da başlayacak olan toplantıda birçok konu masaya yatırılacak.

ENFLASYONLA MÜCADELE

Toplantının en önemli gündem maddelerinden biri enflasyonla mücadele olacak. Özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, “Vatandaşlarımızı enflasyona ezdirmeyecek bir yöntemle bu işin içinden çıkacağız” açıklaması sonrası enflasyonun düşürülmesi için atılacak adımlar da konuşulacak.

KDV İNDİRİMLERİ

Bu kapsamda yapılan KDV indirimlerinin etiketlere yansıyıp yansımadığı vatandaşlardan alınan geri dönüşler değerlendirilecek. Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi'nin Ramazan ayı denetimleri ve marketlerdeki fiyatların son durumu hakkında kabineye brifing vermesi bekleniyor.

RAMAZAN BAYRAMI İKRAMİYELERİ NE KADAR OLACAK?

Ramazan bayramında emeklilere ödenen 1100 TL'lik ikramiyenin ne kadar olacağı da kabine toplantısında masaya yatırılacak. İkramiyelerin artırılması gündemdeki yerini korurken Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlığının bu konuda yaptığı hesaplamaların da toplantıda konuşulacağı ifade ediliyor. 2 Mayıstan önce hesaplara yatırılması gereken ikramiyelerin ne kadar olacağı yönünde formüller masaya yatırılacak. Ayrıca kulislerde konuşulanlara göre bayram ikramiyelerinin 1500-1600 TL civarında olacağı belirtiliyor.

RUSYA - UKRAYNA SAVAŞI

24 Marttan bu yana süren Rusya - Ukrayna savaşındaki son durum, Türkiye'nin barış görüşmeleri bu konuda atılacak adımlar ve diplomasi trafiği masaya yatırılacak. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in Türkiye’nin arabuluculuğunda buluşturulmasına yönelik atılacak adımlar kabinede görüşülecek.

Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan kameralarına karşısına geçerek açıklamalarda bulunacak.