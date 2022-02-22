Milyonlarca emekliyi havalara uçuracak haber! Uzman isim müjdeyi verdi: Bayram ikramiyelerinin 2 bin 2 bin 500 TL'ye çıkartılması mümkün olabilir

Yüksek enflasyon ve döviz kurunda yaşanan artış sonrası toplumun tüm kesimleri gibi ekonomik olarak zorluklar yaşarken bu durumu en çok hissedenler arasında emekli vatandaşlar yer alıyor. Özellikle Ramazan ve Kurban Bayramlarında ödenen bayram ikramiyesi de emeklilere can suyu olurken bu yıl, söz konusu ikramiye tutarının artırılması beklentisi oluştu.

Bu konudaki son gelişmeleri NTV'ye anlatan Prof. Dr. Cem Kılıç, emeklilik ikramiyelerindeki olası miktarı ve son gelişmeleri anlattı.

"BAYRAM İKRAMİYESİ EMEKLİLERİN SATIN ALMA GÜCÜNÜN KORUNMASI ADINA ÇOK ÖNEMLİ"

Bayram ikramiyeleri için değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Cem Kılıç," Emekliler için ikramiye düzenlemesi 2018 yılında yapılmıştı. Ramazan ve Kurban Bayramlarında yılda iki kez ödenen bayram ikramiyesi emeklilerin satın alma gücünün korunması adına çok önemli. Bayram ikramiyelerinin tutarı geçtiğimiz yıl 1.000 TL’den 1.100 TL’ye çıkartılmıştı." dedi.

"BAYRAM İKRAMİYESİNİN DE ARTIRILMASI BEKLENTİSİ OLUŞTU"

Emeklilere yapılan zamlarla birlikte bayram ikramiyesinin artırılması yönünde beklenti oluştuğunu belirten Prof. Dr. Cem Kılıç şu ifadeleri kullandı:

"Bu yıl emeklilere yapılan zamlar ile birlikte bayram ikramiyesinin de artırılması beklentisi oluştu. Önümüzdeki Ramazan Bayramı’nda emeklilerin bayram ikramiyelerinin artırılması sağlanacaktır. Bu kapsamda ikramiyelerin en düşük emekli aylığı olan 2.500 TL ya da 2.000 TL civarına çıkartılması mümkün olabilir.”

EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLAR

AK Parti ve MHP grup başkanvekillerinin Emeklilikte Yaşa Takılanlar'ı temsil eden kişilerle yaptığı görüşme sonrası EYT düzenlemesi gündeme gelmişti. Bu konuda düzenleme yapılacağını belirten Prof. Dr. Cem Kılıç şunları kaydetti:

“Emeklilikte yaşa takılanlar ilk kez 8 Eylül 1999 ve öncesinde sigortalı olan kişiler. Bu kişiler ilk kez sigortalı olduklarında emeklilik için yaş şartına tabi değillerdi. 1999 yılında kademeli olarak emekliliğe yaş şartı eklenince bu kişiler emekli olmak için bir de yaş şartına tabi oldular.

Bu tarihten önce sigortalı olup emekli aylığına hak kazanamayanlar bu çerçevede emeklilikte yaşa takılanlar kategorisinde oluyorlar. Bu kapsamda yaklaşık 5 milyon civarında kişinin emeklilik için sigortalılık süresi ve prim ödeme gün sayısını tamamlayıp yaşı doldurmadığı tahmin ediliyor.”