Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor! Ortaokul ve liselerde sınav tarihleri belli oldu

Ortaokul ve liselerde sınavı ne zaman? Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından, 6'ncı sınıf Türkçe ve matematik ile 9'uncu sınıf Türk dili ve edebiyatı ve matematik dersleri için sınav tarihlerini açıkladı.

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Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor! Ortaokul ve liselerde sınav tarihleri belli oldu

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından, 6'ncı sınıf Türkçe ve matematik ile 9'uncu sınıf Türk dili ve edebiyatı ve matematik dersleri için 1'inci dönem 2'nci ortak yazılı sınav tarihleri 26-27 Aralık olarak belirlendi.

Milli Eğitim Bakanlığı, ülke genelinde yapılacak ortak yazılı sınavların hangi kademelerde, hangi derslerde ve hangi tarihte yapılacağına ilişkin kararın yer aldığı resmi yazıyı illere gönderdi.

Ortaokul ve liselerde sınav tarihleri ne zaman?

Yazıda, ortak sınavlara ilişkin, "2023-2024 eğitim öğretim yılı 1. dönem 2. yazılı sınavları, 6. sınıf Türkçe ve matematik dersleri için 26 Aralık 2023 Salı günü, 9. sınıf Türk dili ve edebiyatı ile matematik dersleri için 27 Aralık 2023 Çarşamba günü ülke genelinde ortak olarak yapılacaktır" ifadelerine yer verildi.

KAYNAK: İHA

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