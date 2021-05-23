Milyonlarca öğrenciyi sevindiren haber! Üniversite ve lise öğrencileri için stajyerlikte yeni dönem başlıyor Geçtiğimiz yıl çıkan koronavirüs salgınından dolayı staj yapma imkanı bulamayan birçok genç için bu yaz başlayan normalleşme adımlarıyla birlikte bu imkanların gerçekleştireceği bilgisi verildi. Yapılan açıklamada stajyerlik hem kayıtlı bir çalışma haline getirildi hem de gençler için maaş ödenmesi zorunlu kılındı.

1 16 Geçtiğimiz yıl pandemi dolayısıyla birçok genç staj yapma imkanı bulamamıştı. Bu yıl normalleşmelerle birlikte staj imkanlarının da açılması bekleniyor.