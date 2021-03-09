Milyonlarca vatandaşın yararlandığı nakdi ücret desteği 2 ay daha uzatıldı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararı ile işten çıkarma ve nakdi ücret desteği ödemelerinin 17 Mart tarihinden itibaren 2 ay süreyle uzatılacağı belirtildi. Resmi Gazete'nin son sayısında yer alan düzenleme ile karar, resmen yürürlüğe girdi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınının ekonomik ve sosyal hayata yansıyan olumsuz etkilerini azaltmak amacıyla yürürlüğe giren 4447 sayılı Kanunun geçici 24 üncü maddesi kapsamında, ücretsiz izne çıkarılan veya işten ayrılmak durumunda kalan vatandaşlara, İşsizlik Sigortası Fonundan ve İŞKUR tarafından yapılan Nakdi Ücret Desteği, 2 ay daha uzatıldı.

BAKAN SELÇUK DUYURDU

Güzel haberi kişisel Twitter hesabı üzeirnden duyuran Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, normalleşme sürecinde istihdamı korumak için tedbirlere devam edildiğini belirterek, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla Nakdi Ücret Desteği ve Fesih Kısıtı'nı 2 ay süreyle uzatıyoruz." ifadelerini kullandı.

Aynı zamanda Bakan Selçuk, Şubat ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin bugün gerçekleştirileceğini duyurdu.