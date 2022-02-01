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  3. Milyonları ilgilendiren karar: Kademeli elektrik tarifesinde değişiklik! EPDK kararı Resmi Gazete'de yayımlandı: 150 kilovattan 210 kilota çıkarıldı!

Milyonları ilgilendiren karar: Kademeli elektrik tarifesinde değişiklik! EPDK kararı Resmi Gazete'de yayımlandı: 150 kilovattan 210 kilota çıkarıldı!

Kademeli elektrik tarifesinde günlük 5 kWh olarak belirlenen tüketim miktarının 7 kWh olarak güncellenmesini ilişkin EPDK kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Milyonları ilgilendiren karar: Kademeli elektrik tarifesinde değişiklik! EPDK kararı Resmi Gazete'de yayımlandı: 150 kilovattan 210 kilota çıkarıldı!

1 Ocak 2022 itibariyle geçilen kademeli elektrik tarifesinde  5 kWh olarak belirlenen tüketim miktarının aşılmasıyla birlikte, yüksek elektrik faturaları ile karşılaştı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, KABİNE SONRASI DUYURDU

Vatandaşların yaptığı geri dönüşlerin dikkate alınmasıyla birlikte kabine toplantısı sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan," Vatandaşlarımızın elektrik faturalarının iki kat, hatta üç kat arttığı yönündeki şikâyetleri üzerine ilgili kurumlarımıza elektrik tarifelerinin yeniden düzenlenmesi talimatını verdik. Bu çerçevede en düşük tarifede günlük 5 kilovat olarak hesaplanan tüketim tutarını 7 kilovata, dolayısıyla aylık tüketimi de 150 kilovattan 210 kilovata çıkartıyoruz. Şubat ayından sarf edilecek elektriğin faturası vatandaşlarımız lehine yapılacak bu yeni düzenlemeye uygun şekilde gelecektir." açıklamasında bulunmuştu.

Milyonları ilgilendiren karar: Kademeli elektrik tarifesinde değişiklik! EPDK kararı Resmi Gazete'de yayımlandı: 150 kilovattan 210 kilota çıkarıldı!

KARAR RESMİ GAZETEDE

Açıklama sonrası elektrik tarifesinde değişime ilişkin EPDK'nın kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kararda şu ifadeler yer aldı:

"Enerji Piyasası Denetleme Kurulunun 31/01/2022 tarihli toplantısında 31/12/2021 tarihli ve 10707 sayılı Kurul Kararı ile mesken alçak gerilim tek zamanlı abone grubu için faturaya esas günlük ortalama 5 kWh olarak belirlenen tüketim miktarının 1 /02/ 2022 tarihinden itibaren düzenlenecek olan faturalar için günlük ortalama 7 kWh olarak güncellenmesine karar verilmiştir."

RESMİ GAZETE KARARI İÇİN TIKLAYINIZ

Milyonları ilgilendiren karar: Kademeli elektrik tarifesinde değişiklik! EPDK kararı Resmi Gazete'de yayımlandı: 150 kilovattan 210 kilota çıkarıldı! Milyonları ilgilendiren karar: Kademeli elektrik tarifesinde değişiklik! EPDK kararı Resmi Gazete'de yayımlandı: 150 kilovattan 210 kilota çıkarıldı!

Bölge Gündem Editör Ekibi
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