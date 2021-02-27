Milyonları ilgilendiren olay! Araç sürerken kesilen maske takmama cezasını mahkeme iptal etti

Koronavirüs salgını nedeniyle İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelgeyle vatandaşların mesken yerler hariç olmak üzere maske takmaları zorunlu oldu. Bu durum araç sürerken maske takılıp takılmayacağı konusunda da kafalarda soru işareti yaratmıştı. Kahramanmaraş'ta yaşanan olay ise araç içerisinde maske takmadığı için ceza kesilen binlerce vatandaşı ilgilendiriyor.

Edinilen bilgilere göre olay 6 Eylül 2020 tarihinde meydana geldi. Eşi ve çocuğu ile birlikte otomobiliyşe seyahat ederken, koronavirüs tedbirleri kapsamında kontrol noktasında durdurulan O.B’ye maske takmadığı gerekçesiyle 900 lira para cezası kesildi. Sürücü O.B, eşi ve çocuğunun da otomobilde olduğunu, sürekli aynı ortamı paylaştıkları gerekçesiyle otomobilde maske takmadıkları için yazılan cezaya avukatı aracılığıyla itiraz etti.

Kahramanmaraş 1. Sulh Ceza Mahkemesi başvuru üzerine Kabahatler Kanunu’nun 28/9. maddesine dayanarak 900 liralık cezayı 789 liraya düşürdü. İkinci bir itiraz hakları da bulunan O.B'nin dosyasını inceleyen 2. Sulh Ceza Mahkemesi, 1593 sayılı Hıfzısıhha Kanunu’nun 282. maddesi uyarınca idari para cezası tanzim edildiğini ancak burada Kabahatler Kanunu’nun 32. maddesinde yer alan emre aykırı davranış hükümlerinin oluşmadığını belirterek, kesilen para cezasının tamamının iptaline karar verdi.

MAHKEME ÖNCE CEZAYI AZALTTI, SONRA KALDIRDI

Konuya ilişkin olarak konuşan O.B’nin avukatı Abdullah Can Balduk, müvekkilinin ailesiyle birlikte seyahat ederken polis kontrol noktasında durdurulduğunu ve polisin ceza kestiğini söyledi. Balduk, müvekkilinin eşi ve çocuğu ile birlikte olduğunu söylediğini rağmen ceza uygulandığını ifade ederek," Biz de bu cezayı Kahramanmaraş 1. Sulh Ceza Hakimliği’ne itiraz başvurusunda bulunduk. İlk başta 900 lira olan idari para cezası 789 liraya düşürüldü. Sonra bir itiraz hakkımız daha vardı ve ortada ‘Yüksek yargıları ve mevzuatımız kapsamında yapılan değerlendirmeler sonucunda İl Umumi Hıfsızzuha tedbirleri ve bu tedbirleri uyulmaması halinde ilgililer hakkında idari para cezasının 5326 sayılı kabahatler kanunun 32. Maddesi uygulanacağı açıkça belirttiği. Bu nedenden ötürü itirazımızın kabulü ile tamamen para cezası kaldırılmıştır’ denildi" diye konuştu.

Salgın nedeniyle toplu taşıma araçlarında vatandaşların maske taktığını anımsatan Balduk," Ancak özel araçta eşi ve çocuğu ile seyahatlerde maske takmasının bir gereği yok. Böyle bir ceza da hem ceza kanununa, hem akla hem de mantığa uygun bir yaptırım olur” ifadelerini kullandı.