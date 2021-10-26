Milyonları üzen haber! WhatsApp 1 Kasım tarihinden itibaren bu telefonlarda kullanılamayacak!
WhatsApp, 1 Kasım'dan itibaren eski Android ve İOS modelleri için güncelleme çıkartmayacağı belirtti. Bahsi edilen telefonlarda artık WhatsApp'a erişim sağlanamayacak.
Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulaması Whatsapp, birçok akıllı telefon modeli için desteğini sona erdirecek. Dünyada en fazla kullanıcısı olan uygulamalardan biri olan WhatsApp, Facebook platformu içerisinde yer alıyor.
Uygulama dönem dönem; gizlilik politikası veya kısa süreli kesintiler dolayısıyla eleştiri yağmuruna tutuluyor. Yeni gelişme ise her yıl açıkladıkları gibi platform tarafından artık desteklenemeyecek olan akıllı telefonlar.
Şirket tarafından yapılan açıklamada, 1 Kasım tarihinden itibaren iOS ve Android cihazların bazılarında uygulamaya erişim sağlanamayacak. Eğer telefonunuza uygulama desteği o tarihte sona eriyorsa, verilerinizi uygulama üzerinden yenileneminiz yararınıza olacaktır.
Android'lerde WhatsApp 4.0.3 ya da daha eski sürüm telefonlarda artık çalışmayacak. Iphone cihazlarda ise iOS 9 ya da daha eski sürümlere sahip telefonlarda whatsapp'a erişim sağlanamayacak. Bu modeller içerisinde iPhone SE (1. Nesil), iPhone 6S ve iPhone 6S Plus gibi ülkemizde kullanımına halen devam edilen popüler modeller mevcut. Bunların yanı sıra; Samsung, LG, Sony ve Huawei cihazlardan da birçok model listede yer alıyor.
Diğer belirtilen husus ise aşağıda yer alan modellerin daha üst sürümlerine güncellenmesi durumunda WhatsApp desteği alınabilecek. Bundan dolayı telefonların en son sürüme güncellenmesi gerekmektedir.
WhatsApp'ın 1 Kasım'dan itibaren kullanılamayacağı telefon modelleri:
- iPhone SE
- iPhone 6S
- iPhone 6S Plus
Samsung
- Galaxy Trend Lite
- Galaxy Trend II
- Galaxy SII
- Galaxy S3 mini
- Galaxy Xcover 2
- Galaxy Core
- Galaxy Ace 2
LG
- Lucid 2
- Optimus F7
- Optimus F5
- Optimus L3 II Dual
- Optimus F5
- Optimus L5
- Best L5 2
- Optimus L5 Dual
- Optimus L3 II
- Optimus L7
- Optimus L7 II Dual
- Optimus L7 II
- Optimus F6 Enact
- Optimus L4 II Dual
- Optimus F3
- Optimus L4 II
- Best L2 2
- Optimus Nitro HD и 4X HD
- Optimus F3Q
ZTE
- Grand S Flex
- V956
- Grand X Quad V987
- Large Memo
Huawei
- Ascend G740
- Ascend Mate
- Ascend D Quad XL
- Ascend D1 Quad XL
- Ascend P1 S
- Ascend D2
Sony
- Sony Xperia Miro
- Sony Xperia Neo L
- Xperia Arc S
Kalan 1 hafta içerisinden sohbetlerin Android'de Google Cloud'a, iOS'ta ise iCloud'a yedeklenmesi mantıklı olacaktır. Çünkü yeni bir cihaza geçildiğinde mesajlar ve medyaya platform üzerinden erişim sağlanabilir.