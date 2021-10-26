Milyonları üzen haber! WhatsApp 1 Kasım tarihinden itibaren bu telefonlarda kullanılamayacak!

Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulaması Whatsapp, birçok akıllı telefon modeli için desteğini sona erdirecek. Dünyada en fazla kullanıcısı olan uygulamalardan biri olan WhatsApp, Facebook platformu içerisinde yer alıyor.

Uygulama dönem dönem; gizlilik politikası veya kısa süreli kesintiler dolayısıyla eleştiri yağmuruna tutuluyor. Yeni gelişme ise her yıl açıkladıkları gibi platform tarafından artık desteklenemeyecek olan akıllı telefonlar.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, 1 Kasım tarihinden itibaren iOS ve Android cihazların bazılarında uygulamaya erişim sağlanamayacak. Eğer telefonunuza uygulama desteği o tarihte sona eriyorsa, verilerinizi uygulama üzerinden yenileneminiz yararınıza olacaktır.

Android'lerde WhatsApp 4.0.3 ya da daha eski sürüm telefonlarda artık çalışmayacak. Iphone cihazlarda ise iOS 9 ya da daha eski sürümlere sahip telefonlarda whatsapp'a erişim sağlanamayacak. Bu modeller içerisinde iPhone SE (1. Nesil), iPhone 6S ve iPhone 6S Plus gibi ülkemizde kullanımına halen devam edilen popüler modeller mevcut. Bunların yanı sıra; Samsung, LG, Sony ve Huawei cihazlardan da birçok model listede yer alıyor.

Diğer belirtilen husus ise aşağıda yer alan modellerin daha üst sürümlerine güncellenmesi durumunda WhatsApp desteği alınabilecek. Bundan dolayı telefonların en son sürüme güncellenmesi gerekmektedir.

WhatsApp'ın 1 Kasım'dan itibaren kullanılamayacağı telefon modelleri:

Apple

iPhone SE

iPhone 6S

iPhone 6S Plus

Samsung

Galaxy Trend Lite

Galaxy Trend II

Galaxy SII

Galaxy S3 mini

Galaxy Xcover 2

Galaxy Core

Galaxy Ace 2

LG

Lucid 2

Optimus F7

Optimus F5

Optimus L3 II Dual

Optimus F5

Optimus L5

Best L5 2

Optimus L5 Dual

Optimus L3 II

Optimus L7

Optimus L7 II Dual

Optimus L7 II

Optimus F6 Enact

Optimus L4 II Dual

Optimus F3

Optimus L4 II

Best L2 2

Optimus Nitro HD и 4X HD

Optimus F3Q

ZTE

Grand S Flex

V956

Grand X Quad V987

Large Memo

Huawei

Ascend G740

Ascend Mate

Ascend D Quad XL

Ascend D1 Quad XL

Ascend P1 S

Ascend D2

Sony

Sony Xperia Miro

Sony Xperia Neo L

Xperia Arc S

Kalan 1 hafta içerisinden sohbetlerin Android'de Google Cloud'a, iOS'ta ise iCloud'a yedeklenmesi mantıklı olacaktır. Çünkü yeni bir cihaza geçildiğinde mesajlar ve medyaya platform üzerinden erişim sağlanabilir.