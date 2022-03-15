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Milyonların gözü kulağı bu toplantıda! 3600 ek gösterge için kritik viraj yarın! Maaş ve ikramiyeler değişiyor!

3600 ek gösterge için yapılacak olan toplantının detayları merak ediliyor. Memur, memur emeklisini ve aileleri yakından ilgilendiren maaş ve ikramiyeler, yarın alınacak karar ile değişecek.

Milyonların gözü kulağı bu toplantıda! 3600 ek gösterge için kritik viraj yarın! Maaş ve ikramiyeler değişiyor!

Türkiye'de bulunan, 4 milyon memur ve 2 milyondan fazla memur emeklisini ve ailelerinin dört gözle beklediği, 2022 ve 2023'teki mali ve sosyal haklarının belirlenmesinde etkin rol üstlenen 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde, kamu görevlileri kollar sıvandı, imzalar atılmış, 3600 Ek Gösterge meselesi vaat olmaktan çıktı, toplu sözleşme maddesi haline getirilmişti. Son olarak, Kamuda çalışan dört milyon kişinin maaşını etkileyecek 3600 ek gösterge düzenlemesi için yarın beklenen toplantı gerçekleştirilecek.

Milyonların gözü kulağı bu toplantıda! 3600 ek gösterge için kritik viraj yarın! Maaş ve ikramiyeler değişiyor!

BAKAN BİLGİN VE MEMUR- SEN HEYETİ BİR ARAYA GELECEK

3600 ek göstergeye ilişkin, 26 Şubat'ta yapılan toplantı sonrası, yarın (16 Mart 2022) yapılacak olan ikinci toplantıda önemli konular masaya yatırılacak. 26 Şubat'ta gerçekleştirilen toplantının ardından Bakan Bilgin, 3600 ek gösterge düzenlemesinin mayıs ayında Meclis gündemine geleceğini duyurarak, güzel haberlerin tohumunu atmıştı. Bilgin'in açıklamasına göre; Komisyonun belirleyerek, kamuoyuna  duyuracağı karar, birkaç toplantı içinde netleşecek. 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin başkanlığında düzenlenecek olan ikinci toplantıya, Memur-Sen yönetiminin yanı sıra Hazine ve Maliye Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile İdari İşler Başkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü yetkilileri de katılım gösterecek. 

Milyonların gözü kulağı bu toplantıda! 3600 ek gösterge için kritik viraj yarın! Maaş ve ikramiyeler değişiyor!

Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul, kamu çalışanlarının 3600 ek gösterge ve göstergelere ait düzenlemenin bir an evvel yasalaşmasını beklediklerini belirterek;

"Kamuda ek göstergeler kadro unvanı, derece ve eğitim durumu itibarıyla düzenlenmiştir. Bu doğrultuda, düzenlemede polis memurlarında derece ve ikili eğitim durumu ayrımının, hemşire ve imam-hatiplerde derece ve üçlü eğitim durumu ayrımının devam edip etmeyeceğini merak ediyoruz? Bununla birlikte, 3600 ek göstergenin hayata geçirilmesiyle genel idari hizmetler sınıfı, göstergesiz memurlar, yöneticiler, avukatlar ve teknik hizmetler sınıfındaki çalışanların da ek göstergelerinin yeniden düzenlenmesi gerekecek.

Memur-Sen olarak taleplerimiz hazır. Hükümetten, düzenlemenin kapsam ve içeriğine dair teklifini açıklamasını bekliyoruz. Hükümetin teklifinin ardından ek göstergelere dair taleplerimizi kamuoyuyla paylaşacağız. Sürecin hızlanmasını ve düzenlemenin söylendiği gibi mayıs ayında TBMM gündemine gelmesini bekliyoruz." ifadelerine yer verdi.

Milyonların gözü kulağı bu toplantıda! 3600 ek gösterge için kritik viraj yarın! Maaş ve ikramiyeler değişiyor!

3600 EK GÖSTERGE NEDİR?

Memurların, aylık maaşlarının, emekli olduktan sonra alacakları aylıkların ve emekli ikramiyelerinin belirlenmesinde büyük rol taşıyan ek gösterge önemli bir etkendir. Ek göstergenin yüksek olması emekli aylığı ve emekli ikramiyesinin de yüksek olacağı anlamına geliyor. Bu sebeple memurlar, bulunmuş oldukları unvanlarının 1. derece kadrolar için belirlenen ek gösterge rakamlarının yüksek olmasını istiyor. Bu durumdan dolayı da ek göstergesi 3600 olan bir memur ile 2500 olan bir memurun alacağı zam oranları ya da maaş miktarları aynı olamaz. Eğer 3600 ek göstergenin yürürlüğe girmesiyle öğretmen, hemşire, din görevlisi ve polislerin maaşlarında artış olacak.

Milyonların gözü kulağı bu toplantıda! 3600 ek gösterge için kritik viraj yarın! Maaş ve ikramiyeler değişiyor!

Bölge Gündem Editör Ekibi
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