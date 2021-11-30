Milyonların gözü önünde rezillik! Kadın muhabir Empoli-Fiorentina maçının çıkışında cinsel ve sözlü tacizine uğradı! Taraftarlar tacize sessiz kaldı! İtalya'da geçtiğimiz cumartesi günü Empoli-Fiorentina maçı sonrasında stadyum çıkışında canlı yayın yapan muhabir Greta Beccaglia, taraftarların cinsel ve sözlü tacizine uğradı. Olayın ardından İtalya Spor Bakanı Yardımcısı Valentina Vezzali yaptığı açıklamada, gazeteci Beccaglia tacize sessiz kalan diğer taraftarlara

1 7 Geçtiğimiz cumartesi günü oynanan Empoli-Fiorentina maçının ardından Carlo Castellani Stadyumu'ndan canlı yayın yapan Toscan TV muhabiri Greta Beccaglia, maç çıkışı taraftarların fiziksel ve sözlü tacizine maruz kaldı.